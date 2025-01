اولین رویداد ایکس‌باکس در سال ۲۰۲۵ تا دو هفته‌ی دیگر برگزار می‌شود

در حالی که مایکروسافت در طول دهه‌ی ۲۰۲۰ رویداد Xbox Games Showcase را به طور منظم برگزار کرده است، اما اولین بار در ژانویه‌ی ۲۰۲۳ از Xbox Developer Direct رونمایی کرد. دومین رویداد با این نام که به پیش‌نمایش بازی‌های آینده‌ی ایکس‌باکس اختصاص داشت، در ژانویه‌ی ۲۰۲۴ برگزار شد. با توجه به این روند، مایکروسافت اکنون نسخه ۲۰۲۵ این رویداد را نیز اعلام کرده که آن هم قرار است در ژانویه برگزار شود.

در مورد آنچه هواداران می‌توانند از این رویداد انتظار داشته باشند، تاکنون مایکروسافت سه بازی را تأیید کرده که در این نمایش حضور خواهند داشت. یکی از این بازی‌ها South of Midnight است، یک بازی اکشن ماجراجویی با سبک هنری خاص که توسط استودیوی Compulsion Games که با بازی‌های Contrast و We Happy Few شناخته می‌شود، در دست توسعه است. بازی South of Midnight در ابتدا در ژوئن ۲۰۲۳ معرفی شد اما هنوز تاریخ انتشار مشخصی ندارد که ممکن است در Xbox Developer Direct پیش رو، تاریخ انتشار آن بالاخره اعلام شود.

بازی دیگر Clair Obscur: Expedition 33 است؛ یک بازی نقش‌آفرینی نوبتی از استودیوی فرانسوی سندفال اینتراکتیو (Sandfall Interactive). مشابه‌ی South of Midnight، بازی نقش‌آفرینی سندفال نیز هنوز در انتظار تاریخ انتشار مشخصی است، هرچند قبلاً اعلام شده بود که این بازی برای عرضه در سال ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شده است. Clair Obscur: Expedition 33 همچنین از روز اول عرضه در سرویس ایکس‌باکس گیم پس قرار خواهد گرفت. آخرین بازی تأیید شده برای Xbox Developer Direct 25، بازی Doom: The Dark Ages از اید سافتور (id Software) است که در ابتدا در ژوئن ۲۰۲۴ معرفی شد. نسخه‌ی دموی این بازی در QuakeCon 2024 در ماه آگوست گذشته قابل بازی بود و شایعاتی وجود دارد که این بازی تیراندازی ممکن است در اواسط سال ۲۰۲۵ عرضه شود.

البته این سه بازی ممکن است تنها بازی‌هایی نباشند که در این رویداد معرفی خواهند شد. دو نمایش Xbox Developer Direct گذشته هر کدام بیش از ۴۰ دقیقه به طول انجامید و حداقل چندین بازی مختلفر را نیز به نمایش گذاشتند. به عنوان مثال، نسخه‌ی ۲۰۲۴ این رویداد، نگاهی جدید به بازی‌های Avowed ،Ara: History Untold، ایندیانا جونز و دایره‌ی بزرگ، هل‌بلید ۲ و Visions of Mana ارائه کرد. به طور مشابه، احتمالا Xbox Developer Direct 25 شامل برخی شگفتی‌های اضافی باشد.

