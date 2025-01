سونی الزام اتصال حساب PSN برای تجربه Lost Soul Aside در Steam را برداشت

الزام اتصال به حساب PSN برای تجربه پورت PC عناوین PlayStation، منجر به عدم دسترسی کاربران زیادی به این بازی‌ها می‌شود.

طبق لیست SteamDB، روز گذشته الزام اتصال حساب PSN برای تجربه عنوان Lost Soul Aside برداشته شد اما هنوز عناوینی مانند Until Dawn Remake و Midnight Murder Club به آن نیاز دارند.

همچنین، تایید شده است که Marvel’s Spider-Man 2 و The Last of Us Part 2 هم به حساب PSN نیاز دارند. بنابراین، در مناطقی که از این سرویس پشتیبانی نمی‌شود، بازی‌ها در دسترس نخواهند بود.