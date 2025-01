اصغر فرهادی به دنبال آن است تا فیلم بعدی خودش را در خارج از ایران و در نیویورک فیلم‌برداری کند.

فیلمساز ایرانی اصغر فرهادی در حال توسعه فیلم جدیدش است، فیلمی که هنوز عنوانی برای آن مشخص نشده است و حالا نیز گزارش شده که این اثر سینمایی قرار است در سال ۲۰۲۵ در شهر نیویورک فیلم‌برداری شود. در حال حاضر هنوز جزئیات مربوط به بازیگران و داستان این اثر سینمایی مشخص نشدند.

چندی پیش بود که اصغر فرهادی در مصاحبه خودش به فیلم‌برداری فیلم جدیدش در لس آنجلس اشاره کرده بود اما به نظر می‌رسد که او تصمیم گرفته تا این فیلم‌برداری را در شهر نیویورک انجام بدهد. در ابتدای سال گذشته میلادی بود که اصغر فرهادی آشکار کرده بود که در حال حاضر قصدی برای فیلم‌سازی در ایران ندارد.

اصغر فرهادی دو تا از آثار سینمایی خودش را در خارج از ایران فیلم‌برداری کرده که شامل فیلم سینمایی The Past در کشور فرانسه و فیلم Everybody Knows در اسپانیا بوده است. با این حال، اصغر فرهادی بیشتر به خاطر فیلم‌های ساخت ایران خودش از جمله فیلم «درباره الی»، فیلم «جدایی نادر از سیمین»، فیلم «فروشنده» و فیلم «قهرمان» شناخته می‌شود.

منبع: worldofreel