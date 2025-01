انیمیشن جدیدی از عنوان Toi-San در دست ساخت است

قرار است انیمیشن جدیدی از عنوان “Toi-San” که بسیار محبوب است و در قالب سریال کوتاه منتشر شده است، ساخته شود.

این انیمیشن قرار است در تابستان ۲۰۲۵ به نمایش درآید. پخش سریال Toi-San از سال ۲۰۱۹ آغاز شده است و با بیش از ۱۰ میلیارد بازدید در پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب و تیک‌تاک طرفداران زیادی پیدا کرده است. داستان‌ نویسی، انیمیشن و حتی صداگذاری این عنوان توسط Jel (عضوی از گروه Strawberry Prince) انجام می‌شود. فیلم پیش رو توسط شرکت STPR Inc با همکاری با Dentsu Inc تولید خواهد شد و Nanamori که قبلاً در فیلم “Strawberry Prince: The Beginning – Strawberry School Festival” نقش تولید را بر عهده داشته، هدایت تولید آن را به عهده خواهد داشت.

منبع متن: gamefa