بودجه‌ی بازی‌های کال آو دیوتی لو رفت؛ بلک آپس کلد وار ۷۰۰ میلیون دلار

در یک پرونده دادگاهی که توسط گیم فایل (Game File) بررسی شده و پیش از این گزارش نشده بود، پاتریک کلی (Patrick Kelly)، رئیس خلاقیت فعلی مجموعه ندای وظیفه، اعلام کرد که سه بازی کال آو دیوتی که بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ منتشر شده‌اند، بین ۴۵۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار هزینه تولید آن‌ها شده است.

این ارقام بالاترین هزینه‌های توسعه‌ای هستند که تاکنون توسط یک شرکت بزرگ بازی‌سازی گزارش شده‌ و از هر رقمی که قبلاً فاش شده یا توسط تحلیل‌گران تخمین زده شده، فراتر می‌روند. برای مقایسه، در یک پرونده دادگاهی در سال ۲۰۲۳ مشخص شد که هزینه توسعه بازی مهم لست آو آس ۲ (The Last of Us Part II) از شرکت سونی (Sony) که در سال ۲۰۲۰ منتشر شد، حدود ۲۲۰ میلیون دلار بوده است. این رقم در زمان افشای خود بسیار بزرگ به نظر می‌رسید.

در اینجا هزینه‌های توسعه بازی‌های کال آو دیوتی که در پرونده پاتریک کلی ذکر شده‌اند، آورده شده است.

بلک آپس ۳ (Black Ops III) : استودیوی تری‌آرک (Treyarch) بازی را طی سه سال با تیمی متشکل از صدها نفر توسعه داد و بیش از ۴۵۰ میلیون دلار برای هزینه‌های توسعه در طول چرخه عمر بازی سرمایه‌گذاری کرد. کلی همچنین فاش می‌کند که این بازی ۴۳ میلیون نسخه فروخته است.

: استودیوی تری‌آرک (Treyarch) بازی را طی سه سال با تیمی متشکل از صدها نفر توسعه داد و بیش از ۴۵۰ میلیون دلار برای هزینه‌های توسعه در طول چرخه عمر بازی سرمایه‌گذاری کرد. کلی همچنین فاش می‌کند که این بازی ۴۳ میلیون نسخه فروخته است. مدرن وارفر (Modern Warfare 2019) : اینفینیتی وارد (Infinity Ward) بازی را طی چندین سال توسعه داد و بیش از ۶۴۰ میلیون دلار در در طول چرخه عمر بازی خرج کرد. این بازی حدودا ۴۱ میلیون نسخه فروخت.

: اینفینیتی وارد (Infinity Ward) بازی را طی چندین سال توسعه داد و بیش از ۶۴۰ میلیون دلار در در طول چرخه عمر بازی خرج کرد. این بازی حدودا ۴۱ میلیون نسخه فروخت. بلک آپس کلد وار (Black Ops Cold War): تری‌آرک (Treyarch) و ریون سافتور (Raven Software) طی چند سال با تیمی متشکل از صدها عضو این بازی را ساختند و در نهایت بیش از ۷۰۰ میلیون دلار برای هزینه‌های توسعه صرف کردند.این بازی به طور کلی ۳۰ میلیون نسخه فروخت.

این جزئیات بر اساس اظهارات پاتریک کلی است که در تاریخ ۲۳ دسامبر سال گذشته در دادگاهی در کالیفرنیا ارائه شد و بخشی از پاسخ اکتیویژن به شکایتی است که در ماه می سال گذشته در ارتباط با تیراندازی مدرسه‌ای ۲۰۲۲ در دبستان راب در یووالدی تگزاس مطرح شده است. در این شکایت، که در می ۲۰۲۴ ثبت شد، بخشی از مسئولیت این فاجعه به متا (Meta) و اینستاگرام آن و همچنین کال آو دیوتی نسبت داده شده است. در این شکایت ادعا شده که پلتفرم‌ها و محتوای این شرکت‌ها بر نوجوانی تأثیر گذاشتند که تیراندازی گسترده‌ای را که منجر به کشته شدن ۱۹ دانش‌آموز و دو معلم شد، انجام داد.

سه بازی‌ای که کلی هزینه‌های آن‌ها را ذکر کرده است، از جمله بازی‌هایی هستند که طبق ادعای بازماندگان، آن نوجوان که مسئول تیراندازی بوده با علاقه زیاد بازی می‌کرد. اظهارات کلی به برخی جزئیات در شکایت اشاره دارد، اما به‌ طور مشخص پاسخی به آن نیست. این اظهارات به‌ عنوان توضیحی درباره اینکه کال آو دیوتی چیست و چگونه کار می‌کند، ارائه شده است تا وکلای اکتیویژن بتوانند به آن استناد کنند. اکتیویژن در می گذشته با ابراز همدردی با بازماندگان یووالدی، هرگونه ارتباط بین بازی‌های ویدیویی و خشونت با اسلحه را رد کرد. فارغ از این پرونده، رقم‌هایی که کلی برای بودجه کال آو دیوتی اعلام کرده است، چشمگیر هستند.

منبع: Game File

