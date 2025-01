گرگ ریسدورف (Greg Reisdorf)، مدیر خلاقیت Sledgehammer Games، پس از ۱۵ فعالیت در این استودیو و کار روی بازی‌های مختلف سری Call of Duty، از این استودیو جدا می‌شود.

ریسدورف با انتشار پستی در X جدایی خود را Sledgehammer Games اعلام کرد. وی در این استودیو به عنوان مدیر خلاقیت بخش چندنفره مشغول به کار بود.

امروز آخرین روز کاری من در Sledgehammer پس از ۱۵ سال فعالیت است. من قدردان فرصت‌های به وجود آمده و توسعه‌دهندگان شگفت‌انگیزی هستم که با آن‌ها همکاری کرده‌ام.

این توسعه‌دهنده همچنین فاش کرد که در بازبینی نقشه‌های MW2 در بازی Modern Warfare III (2023) نقش مهمی داشته است. این در حالی است بسیاری از مخاطبان این بازی را یکی از ضعیف‌ترین بازی‌های Call of Duty در سال‌های اخیر قلمداد می‌کنند. ریسدورف همچنین به سابقه حضورش در Sledgehammer و دوران کاری خود در این استودیو پرداخت.

Sledgehammer Games یکی از استودیوهای کلیدی اکتیویژن (Activision) و سازنده بازی‌های Call of Duty به شمار می‌رود. این استودیو تاکنون روی ساخت بازی‌های Call of Duty: WW2، Call of Duty: Vanguard، Call of Duty: Modern Warfare III و Call of Duty: Advanced Warfare کار کرده است.