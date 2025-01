تاریخ اکران احتمالی فیلم Poohniverse: Monsters Assemble مشخص شد

اسکات چمبرز، تهیه کننده فرنچایز The Twisted Childhood، اطلاعات جدیدی از فیلم Poohniverse: Monsters Assemble منتشر کرده است.

جهان The Twisted Childhood که با نام Poohniverse نیز شناخته می‌شود کار خود را در سال ۲۰۲۳ میلادی با فیلم Winnie-the-Pooh: Blood and Honey آغاز کرد. این فیلم بااینکه از نظر منتقدان فیلم ضعیفی محسوب می‌شد، با بودجه‌ای حدود ۱۰۰ هزار دلار، فروشی بیش از ۸ میلیون دلار را تجربه کرد. دیگر آثار این فرنچایز نیز فروش بسیار خوبی در باکس آفیس داشتند و حالا با تایید ساخت فیلم‌هایی مانند Bambi: The Reckoning، Peter Pan’s Neverland Nightmare و Pinocchio: Unstrung جهان The Twisted Childhood در حال گسترش می‌باشد. پس از اکران این آثار، شخصیت‌های اصلی با الهام از فیلم‌های ابرقهرمانی مانند The Avengers در فیلمی با نام Poohniverse: Monsters Assemble در کنار یکدیگر قرار خواهند گرفت. حالا اسکات چمبرز در مصاحبه جدید خود در رابطه با تاریخ اکران این فیلم گفت:

من برنامه دارم که فیلمبرداری را از تابستان امسال آغاز کنیم و اگر فیلم برای اکران در هالووین ۲۰۲۵ آماده اکران باشد، قطعا این کار را انجام می‌دهیم. نمی‌خواهم برای جلو بردن این کار عجله داشته باشم، زیرا می‌دانم که انتظارات طرفداران بسیار بالا است و نمی‌خواهم آنها را ناامید کنم. با این حال، من به آرام کار کردن عادت ندارم و به همین دلیل با سرعت روند تولید را ادامه می‌دهیم. احساس می‌کنم در حال حاضر این فیلم برای هالووین ۲۰۲۵ آماده می‌شود، اما اگر این زمان را از دست بدهیم در سه ماه اول ۲۰۲۶ فیلم را اکران خواهیم کرد.

تاکنون اطلاعات زیادی از داستان Poohniverse: Monsters Assemble منتشر نشده اما می‌دانیم که سکان کارگردانی آن در دستان ریس فریک واترفیلد خواهد بود که سابقه کارگردانی Winnie-the-Pooh: Blood and Honey را نیز در کارنامه خود دارد.

منبع: ScreenRant