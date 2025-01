بردگیم مونوپولی در سال ۲۰۲۵ تغییراتی اساسی پیدا خواهد کرد

مونوپولی جدید که در تاریخ ۱۵ جولای ۲۰۲۵ (۲۴ تیر ۱۴۰۴) وارد بازار می‌شود، به‌ جای جعبه مستطیل شکل سنتی، با یک جعبه مربع‌ شکل عرضه می‌شود. بیکر گفت که این تغییر بازی را با جعبه‌ی بازی‌های رومیزی مدرن که عمدتاً از فرمت مربع پیروی می‌کنند، همسو می‌کند. همچنین این امر باعث می‌شود که بازی به‌ راحتی در قفسه‌های کالاکس ساخت ایکیا (Ikea) که انتخاب محبوب طرفداران بازی‌های رومیزی است، جا شود. بیکر گفت:

از تغییر جعبه تا قطعات

وقتی به تجربه‌ی بازیکن فکر می‌کنیم، فقط به قوانین بازی توجه نمی‌کنیم. این تجربه از همان لحظه‌ای که بازیکن بازی را از روی قفسه‌ی خود برمی‌دارد آغاز می‌شود؛ به شرطی که بازی هنوز در قفسه جا شود.

او همچنین به طراحی جدید اسکناس‌ها و کارت‌های مالکیت، صندوق اجتماعی و شانس اشاره کرد که حالا فقط از روی شکل ظاهری‌شان قابل تشخیص هستند. حتی یک نظم‌دهنده‌ی پلاستیکی محکم در جعبه وجود دارد که تمام قطعات بازی در جایگاه‌های مخصوص خود قرار می‌گیرند. بیکر گفت:

این باعث می‌شود که قطعات بازی به‌ راحتی چیده شود و سپس هر چیز به جای خودش برگردد و مرتب شود. این تجربه‌ای است که از ابتدا تا انتها مد نظر داریم.

بیکر در ادامه گفت که وقتی بازی از جعبه بیرون می‌آید، اولین چیزی که در بازی جدید به چشم می‌آید، اندازه‌ی قطعات است. مهره‌های فلزی، از جمله یک کیف پول جدید که جایگزین کشتی جنگی کلاسیک شده است، حدود ۲۰ درصد بزرگ‌تر از نسخه‌های اصلی هستند. خانه‌ها و هتل‌ها نیز بزرگ‌تر شده‌اند. اما چرا باید هزینه زیادی برای قالب‌ریزی و تولید این قطعات جدید صرف شود؟ بیکر گفت دلیل آن همان دلیلی است که رستوران‌ها هزینه زیادی برای قاشق و چنگال صرف می‌کنند. او می‌گوید:

احساس کردیم که وقتی قطعات خیلی کوچک هستند، ارزش کافی ندارند. این محبوب‌ترین بازی رومیزی جهان است و این قطعات یکی از مهم‌ترین اجزای داخل جعبه هستند. ما باید به آن‌ها ارزشی که شایسته‌شان است بدهیم تا وقتی یکی از این مهره‌ها را در دست می‌گیرید، حس ارزشمندی آن را داشته باشید.

با این حال، شاید بزرگ‌ترین تغییر در محصولات مونوپولی این باشد که این بار یک مجموعه کامل عرضه می‌شود، نه فقط یک بازی واحد. این بار بازی کلاسیک تجارت املاک، مجموعه‌ای از افزونه‌ها دارد که همگی با هدف سرعت بخشیدن به بازی طراحی شده‌اند. افزونه‌ی رایگان Parking Jackpot مونوپولی، به قاعده نانوشته‌ای که مالیات لاکچری بازی را به‌عنوان جایزه‌ای بزرگ به بازیکنان اهدا می‌کند، می‌پردازد. این افزونه یک چرخانک به بازی اضافه می‌کند که به بازیکنان این فرصت را می‌دهد که بدون وارد کردن پول به اقتصاد بازی، شانس خود را امتحان کنند و روند بازی کند نشود.

در همین حال، افزونه‌ی Go to Jail، کمی دردسر زندان رفتن را با اضافه کردن کارت‌های فساد که فقط برای مجرمان محکوم‌شده در دسترس است، کم می‌کند. افزونه‌ی Buy Everything نیز به معنای واقعی کلمه همه‌چیز و حتی خود بانک را برای فروش می‌گذارد. بیکر در نهایت گفت:

ما لزوماً نیازی نداریم که مونوپولی بیشتری بفروشیم. بیشتر مردم همین حالا هم مونوپولی دارند. آن‌ها به دنبال دلیلی برای بازی کردن مجدد آن هستند.

انتظار می‌رود که مونوپولی جدید در سایت‌های آمازون (Amazon)، تارگت (Target) و والمارت (Walmart) در اواخر سال ۲۰۲۵ عرضه شود. پیش‌خرید بازی اکنون قابل انجام است.

