در طول دهه گذشته، بازی‌های ویدیویی به منبعی برای سرگرمی برای همه مخاطبان تبدیل شده‌اند، چه آن‌ها که به دنبال بازی کردن آن‌ها هستند و چه کسانی که آن‌ها را روی پرده سینماها می‌بینند. بسیاری از عناوین محبوب صنعت بازی راه خودشان را به روی پرده سینماها باز کردند چراکه هالیوود از داستان‌های غنی ایجاد شده توسط استودیوهای مستقل و AAA استفاده می‌کند.

اقتباس‌های بازی‌های ویدیویی مدتی است که وجود داشته‌اند اما اگر نگاهی به اتفاقات دو سه سال گذشته داشته باشیم، متوجه می‌شویم که اقتباس‌ها از بازی‌های ویدیویی همچنان ادامه خواهند داشت. با موفقیت سریال The Last of Us (که فصل دوم آن در ماه آوریل پخش می‌شود)، فیلم Sonic the Hedgehog 3، سریال Fallout (که فصل دوم آن در حال تولید است) و انیمیشن سریالی Cyberpunk: Edgerunners، آینده این فرنچایزها برای مخاطبان بسیار روشن است.

با صحبت درباره آینده، بسیاری از اقتباس‌ها از بازی‌های ویدیویی هنوز اولین تجربه خود در دنیای فیلم یا سریال را به دست نیاورده‌اند. در حالی که عناوین ذکر شده در بالا از چندین جهت مورد تحسین قرار می‌گیرند اما این عناوین مورد انتظار در آینده ممکن است نمونه بعدی درخشش در هالیوود باشند.

برخی از اقتباس‌ها هنوز راه درازی را برای ساخت در پیش دارند اما در حال حاضر، این پروژه‌ها فرصت آن را دارند تا در کانون توجه قرار بگیرند. چه به صورت لایو اکشن ساخته شوند و چه انیمیشن، عناوینی که در ادامه ذکر شدند، جدیدترین اقتباس‌ها از بازی‌های ویدیویی توسط هالیوود به شمار می‌روند.

