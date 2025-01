سه بازیگر جدید به فصل دوم سریال One Piece اضافه شدند

سه بازیگر جدید به فصل دوم سریال One Piece پیوستند و قرار است نقش میس گلدن‌ویک، چس و ام کی را بازی کنند.

سوفیان ان کاروسو، مارک پنویل و انتون دیوید جفتا به جمع بازیگران فصل دوم سریال «وان پیس» اضافه شدند و قرار است نقش شخصیت‌های جدیدی را در این فصل مورد انتظار محصول سرویس آنلاین نتفلیکس بازی کنند. سوفیا ان کاروسو که سابقه هنرنمایی در فیلم The School for Good and Evil را دارد، قرار است در فصل دوم این سریال نقش میس گلدن‌ویک را ایفا کند.

در کنار وی نیز بازیگر سریال Catch Me a Killer یعنی مارک پنویل ایفاگر نقش شخصیت چس خواهد بود و آنتون دیوید جفتا نیز قرار است نقش شخصیت ام کی را به نمایش در بیاورد. این در حالی است که قبلا بازیگران بسیار زیادی برای حضور در نقش‌های جدید در فصل دوم معرفی شدند.

