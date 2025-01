تریلر و تصاویر جدیدی از The Witcher: Sirens of the Deep منتشر شد

انیمیشن جدید نتفلیکس با نام The Witcher: Sirens of the Deep به دنیای تاریک‌ ساخته شده توسط آندژی ساپکوفسکی می‌پردازد و قصد دارد ماجراجویی جدیدی از این مجموعه را به تصویر بکشد. این انیمیشن که قرار است در ۱۱ فوریه (۲۳ بهمن) منتشر شود، داستان گرالت از ریویا را دنبال می‌کند که برای تحقیق در […]

انیمیشن جدید نتفلیکس با نام The Witcher: Sirens of the Deep به دنیای تاریک‌ ساخته شده توسط آندژی ساپکوفسکی می‌پردازد و قصد دارد ماجراجویی جدیدی از این مجموعه را به تصویر بکشد. این انیمیشن که قرار است در ۱۱ فوریه (۲۳ بهمن) منتشر شود، داستان گرالت از ریویا را دنبال می‌کند که برای تحقیق در مورد مجموعه‌ای از حملات در یک دهکده ساحلی فراخوانده می‌شود. به زودی، او خودش را در وسط یک درگیری باستانی بین انسان‌ها و پری‌های‌دریایی می‌یابد، در حالی که حتی خطر وقوع یک جنگ تمام‌ عیار وجود دارد. در حالی که گرالت سعی در کشف راز این ماجرا دارد، باید به متحدان قدیمی و چهره‌های جدید‌ی تکیه کند تا از فاجعه‌ی پیش‌رو جلوگیری کند. اخبار سینما ، انتخاب سردبیر ، انیمه ، تریلر فیلم ، تریلر، ویدیو و موسیقی ، فیلم و سریال

Kang Hei Chul, Mike Ostrowski, Rae Benjamin, The Witcher: Nightmare of the Wolf, The Witcher: Sirens of the Deep

منبع متن: gamefa