تریلر فیلم ترسناک The Woman in the Yard منتشر شد

تریلر جدید فیلم ترسناک و هیجان‌انگیز The Woman in the Yard به کارگردانی ژائومه کولت-سرا، محصول استودیوی بلوم‌هاوس، منتشر شد.

بلوم‌هاوس، که پیش از این آثاری چون “M3GAN” و “Five Nights At Freddy’s” را تولید کرده، با این فیلم جدید یک بار دیگر به دنیای وحشت بازمی‌گردد. کولت-سرا که اواخر سال ۲۰۲۴ با فیلم اکشن “Carry-On” با بازی تارون اگرتون موفقیت چشمگیری کسب کرد و آن را به یکی از پربیننده‌ترین فیلم‌های نتفلیکس تبدیل کرد، این بار با یک داستان مرموز و پر از تعلیق روایت جدیدی را آغاز می‌کند.

در “The Woman in the Yard” بازیگرانی چون دانیل ددوایلر، راسل هورنزبی، اوکویی اوکپوکواسیلی، استلا کاهیها و پیتون جکسون به ایفای نقش می‌پردازند.

تریلر فیلم با ایجاد فضایی مرموز و وهم‌آلود آغاز می‌شود. دوربین در میان علف‌های بلند حرکت می‌کند و بر جزئیاتی خاص تمرکز می‌کند تا بیننده را به دنیای پر رمز و راز فیلم بکشاند. با نزدیک شدن دوربین به یک خانه، متوجه می‌شویم که خانواده‌ای ساکن در آن، توسط یک شخصیت مرموز و نقابدار که بر صندلی در حیاط نشسته است، تحت نظر قرار دارند. در لحظات پایانی تریلر، زن مرموز با جمله‌ی کوتاه و تأثیرگذار «امروز آن روز است» به مخاطب هشدار می‌دهد و دستان خونین خود را نمایان می‌کند تا ترس و اضطراب را در دل بیننده ایجاد کند.

واضح است که فیلم The Woman in the Yard محیط اطراف را به عنوان یک شخصیت فعال به کار خواهد گرفت. حتی عنوان فیلم نیز به حیاط اشاره دارد که هم زیستگاه آنتاگونیست نقاب‌پوش و هم محیط متمایزی در اطراف خانه خانواده اصلی است. از آنجا که تهدید اصلی فیلم در این حیاط متمرکز شده است، فضای داخلی خانه که ظاهراً امن‌تر است نیز نقش مهمی در فیلم ایفا خواهد کرد.

تریلر بلوم‌هاوس همچنین بر رویکرد مینیمالیستی فیلم در استفاده از بازیگران تاکید کرده است. به نظر می‌رسد تنها شخصیت‌های اصلی، یا حداقل افرادی که بیشترین زمان نمایش را به خود اختصاص می‌دهند، خانواده و آنتاگونیست باشند. از برخی جهات، این موضوع می‌تواند تنش را در فیلم The Woman in the Yard افزایش دهد، زیرا خانواده اصلی در مبارزه با نیروهای شیطانی کاملاً تنها هستند. هنوز مشخص نیست که این آنتاگونیست در فیلم چه توانایی‌ها و انگیزه‌هایی خواهد داشت.

به نظر می‌رسد، The Woman in the Yard تمام ویژگی‌های یک تریلر جذاب را دارد. این فیلم با معرفی بازیگران اصلی، حس کنجکاوی را برمی‌انگیزد، اما در عین حال اطلاعات اندکی درباره آن‌ها ارائه می‌دهد. این رویکرد، فضای مرموز و پر از تعلیق فیلم را شکل می‌دهد. با وجود این که برخی جزئیات کلیدی داستان هنوز مبهم مانده است، همین ابهامات هیجان من را برای تماشای این فیلم دوچندان کرده است. The Woman in the Yard قرار است در ۲۸ مارس اکران شود و من بی‌صبرانه منتظر هستم تا ببینم این معما چه رازهایی را در دل خود پنهان کرده است.

منبع: اسکرین رنت