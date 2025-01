کلیپ اختصاصی از فیلم Alarum به کارگردانی اسکات ایستوود منتشر شد

به‌تازگی کلیپ اختصاصی از فیلم Alarum منتشر شده است که در ادامه تماشا می‌کنید.

اسکرین رنت، کلیپی انحصاری از فیلم Alarum به کارگردانی مایکل پولیش منتشر کرده که ستارگانی چون اسکات ایستوود، سیلوستر استالونه، ویلا فیتزجرالد، مایک کولتر و… در آن حضور دارند. این اثر سینمایی از ۱۷ ژانویه (۲۸ دی) در سینماها، به صورت آنلاین و دیجیتال قابل دسترسی خواهد بود.

بر اساس خلاصه رسمی داستان، Alarum یک «اثر اکشن-هیجانی مهیج» توصیف شده که روایت زوج جاسوسی است که در دل یک شبکه اطلاعاتی بین‌المللی گرفتار می‌شوند. این شبکه برای دستیابی به یک دارایی بسیار مهم از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. جو (ایستوود) و لورا (فیتزجرالد) ماموران مخفی‌ای هستند که زندگی آرامشان در یک پیست اسکی با ورود چهره‌های قدیمی که به آن‌ها به چشم اعضای گروه شورشی Alarum نگاه می‌کنند، بر هم می‌خورد.

استالونه، اسطوره اکشن، با نقش‌هایی ماندگار در آثاری همچون ، Demolition Man، Cop Land، The Expendables و فرنچایز Rocky شهرتی جهانی دارد. او اخیرا در سریال جنایی Tulsa King درخشیده است.

ایستوود نیز در فیلم‌های بلند متعددی از جمله Enter Nowhere، Texas Chainsaw 3D، The Longest Ride، Snowden، Pacific Rim Uprising و ۱۹۹۲ حضور داشته است. فیتزجرالد نیز با سریال‌های تلویزیونی محبوب همچون Reacher، Scream، Little Women و Dare Me شناخته می‌شود و در فیلم‌هایی چون Freak Show، Desperation Road و Strange Darling ایفای نقش کرده است.

منبع: اسکرین رنت