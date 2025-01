ریدلی اسکات در حال توسعه آثار جدیدش است و زمان فیلم‌برداری دو فیلم بعدی خودش را آشکار کرده است.

ریدلی اسکات در حال حاضر ۸۷ سال سن دارد ولی همچنان به عنوان یک کارگردان و فیلم‌ساز فعال است و آثار مختلفی را تولید می‌کند. این فیلمساز در سال ۲۰۲۳ میلادی فیلم Napoleon را به روی پرده سینماها آورد و در سال گذشته میلادی نیز فیلم Gladiator 2 را اکران کرد.

حالا او چندین پروژه دیگر را در دست توسعه قرار دارد که شامل یک فیلم پسا آخرالزمانی به نام The Dog Stars بر اساس رمانی به همین نام نوشته پیتر هلر محصول سال ۲۰۱۲ میلادی و فیلم بیوگرافی Bee Gees به نام You Should Be Dancing است. ریدلی اسکات در مصاحبه تازه خودش از برنامه‌اش برای ساخت هر دو فیلم گفته است.

ریدلی اسکات آشکار کرده که او قصد دارد تا هر دو اثر سینمایی ذکر شده در بالا را در سال ۲۰۲۵ میلادی فیلم‌برداری کند و همین نیز سنت این فیلم‌ساز برای فیلم‌برداری نکردن یک فیلم در یک سال را می‌شکند. فیلم سینمایی The Dog Stars در بهار سال جاری میلادی کارگردانی خواهد شد و فیلم You Should Be Dancing نیز در اواخر سال ساخته خواهد شد.

ریدلی اسکات در مصاحبه خودش درباره فیلم‌هایی که در سال ۲۰۲۵ میلادی می‌سازد، گفته:

ما ممکن است دو فیلم سینمایی را بسازیم. یکی در ماه آوریل ساخته خواهد شد و شروع ساخت دیگری در ماه سپتامبر خواهد بود.

منبع: screenrant