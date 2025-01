مجموعه جزئیات فیلم ant man جهان mcu

با نگاه کردن به تاریخچه جهان سینمایی مارول، عناوین بیشماری هستند که مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند؛ با این وجود یکی از آثار فراموش شده MCU فیلم Ant-Man است.

اثر مذکور در لحظه انتشار اهمیت چندانی نداشت. شخصیتی جدید، دنیایی متفاوت، بازگشت به ریشه‌های نسبتاً کمدی مارول و زمینه‌سازی برای چیزهای بزرگتر بخشی از هویت این عنوان بودند. با گذر زمان تمامی این المان‌ها اهمیت بیشتری پیدا کردند و ما توانستیم ارزش حقیقی اثر مذکور را مشاهده کنیم. در واقع اگر بخواهیم صادقانه بگوییم، این Ant-Man بود که پیشینه مورد نیاز برای ساخته شدن و عملی شدن داستان Avengers Endgame را چید. بله سفر در زمان تنها با استفاده از جهان کوانتومی معرفی شده در عنوان مورد نظر ما بود که امکان‌پذیر شد. پیش از آن هیچ یک از آثار مارول راهی یا مسیری پنهان برای چنین موضوعی ارائه نداده بودند. اگر بخواهم با شما روراست باشم، Ant-Man یکی از آندرریتدترین آثار تاریخ MCU است. چارمی که در عناوین بعدی فراموش شد، در فیلم مذکور مورد تمرکز قرار گرفت. تا حدودی می‌توان گفت Ant-Man نزدیک‌ترین چیزی بود که در آن دوران به تجربه مجدد داستانی مشابه قسمت اول Iron Man داشتیم. ما ریشه‌های حقیقی یک کاراکتر و چگونگی تبدیل شدن او به یک قهرمان را مشاهده کردیم.

از نزدیک به ۳۰ سال انتظار و تلاش تا موانع بیشمار برای ساخت فیلم Ant-Man

ادگار رایت با تمامی سران مارول سر جزئیات و تصمیمات خلاقانه به مشکل برخورد و خداحافظی کرد.

طبق معمول از پروسه ساخت فیلم آنالیز خودم را آغاز می‌کنم. همه چیز از سال ۲۰۰۶ و ماه آوریل شروع شد. مارول ادگار رایت را برای نویسندگی و کارگردانی اثر خود انتخاب کرد. رایت و کورنیش توانستند با کمک یکدیگر بیش از سه نسخه متفاوت از فیلمنامه را ارائه دهند و حتی فیلم کوتاهی از اثر نهایی خود در ماه ژوئیه ۲۰۱۲ بسازند. انتخاب بازیگر در سال ۲۰۱۳ آغاز شد و بلافاصله برای ایفای نقش لنگ مورد تایید قرار گرفت. رایت متاسفانه به خاطر مخالفت‌ها و تفاوت‌های خلاقانه و دستکاری استودیو مارول، از پروژه مذکور کناره‌گیری کرد. البته باید در نظر داشت که حتی پس از کناره‌گیری او نیز نام وی به عنوان یکی از نویسندگان اصلی فیلمنامه در Ant-Man حاضر شد. حتی پال راد و آدام مک کی نیز به نوشتن و تمام شدن فیلمنامه کمک کردند. نتیجه نهایی عنوانی شد که بسیاری از طرفداران تا به امروز باور دارند می‌توانست بهتر باشد. به شخصه من فکر می‌کنم حضور تمامی این اشخاص در کنار هم اثری را ساخته که بهترین جوانب دنیای سینمای مارول را در خود قرار می‌دهد و برای طرفداران به ارمغان می‌آورد.

البته ایده ساخت یک عنوان بر اساس داستان‌های کمیک بوک‌های Ant-Man از دهه ۱۹۸۰ آغاز شد و شخص استن لی بود که اولیه آن را ارائه داد. متاسفانه دیزنی در آن دوران مشغول ساخت عنوانی مشابه به نام Honey, I Shrunk the Kids بود و لی نتوانست ایده خود را عملی کند. حتی هاوارد استرن نیز در سال ۲۰۰۰ تلاش کرد تا با دیدار با مارول، حق ساخت و انتشار عنوان سینمایی Ant-Man را از آن خود کند. اما از بازیگران متفاوت گرفته تا تغییر رویدادها، چیزی که طرفداران بی‌صبرانه تا به امروز خواستار تماشای آن هستند نسخه اورجینال ادگار رایت است. متاسفانه حقیقت این است که ما هرگز این ورژن Ant-Man را تماشا نخواهیم کرد.

از تئوری‌های مربوط به رابطه میان هنک پیم و هاوارد استارک تا زندان فرانک کستل

بسیاری از طرفداران باور دارند که تونی استارک باعث شکل گرفتن درگیری میان هاوارد و هنک شده بود.

صحنه آغازین فیلم فلش بکی‌ست به سال ۱۹۸۹؛ ما ترای اسکلیون شیلد را در دست ساخت مشاهده می‌کنیم. نسخه جوان شده هنگ پیم با نسخه پیر شده پگی کارتر دیدار می‌کند. هاوارد استارک و میچل کارسن نیز در این جلسه حضور دارند. شخصیت کارسن ابتدا مسئولیت حضور در قامت انت-من را به عهده داشت اما به یک شخصیت منفی تبدیل شد. در جهان سینمایی مارول کارسن یک مامور مخفی هایدرا است. این به احتمال زیاد ادای احترام نیست به نسخه سوم انت-من که به صورت مخفیانه برای هایدرا فعالیت می‌کرد. بسیاری از طرفدارهای مارول این تئوری را منتشر کردند که دلیل بی‌اعتمادی هنک پیم به هاوارد استارک از دزدیده شدن پارتیکل‌های او در عنوان Avengers Endgame است. هاوارد و هنک در آن دوران همکار بودند. هنوز تاییدی از سمت نویسنده‌ها و کارگردان‌ها دریافت نکرده‌ایم به خاطر اینکه بر سر قوانین سفر در زمان Endgame میان آنها مخالفت‌های بیشماری وجود دارد. هاوارد به هنک هشدار می‌دهد که اجازه ندهد گذشته او آینده‌اش را رقم بزند. ما برای اولین بار در عنوان Iron Man 2 بود که طرز فکر آینده‌گرانه پیم را مشاهده کردیم.

در واقع مرکز توجه عنوان Ant-Man روی انتقال مسئولیت قرار دارد. انت-من اولین قهرمان چند نسلی و میراثی مارول است. زندانی که اسکات لنگ در آن حبس بوده همان زندانی‌ست فرانک کستل، در کمیک بوک‌ها، را در خود دارد. حتی شخصیت کارنیج جهان سونی نیز در همین زندان به سر می‌برد. ما در پروموهای مربوط به فیلم مذکور برای اولین بار مخالفت‌های اسکات با تونی استارک را مشاهده کردیم. ونی که لنگ با آن از زندان می‌رود، همان وسیله نقلیه‌ای است که در فیلم Avengers Endgame آن را مشاهده کرده بودیم. مهارت‌های بوکس شخصیت لوئیس مورد اشاره قرار می‌گیرند و بعدها در همین اثر قدرت مشت او را علیه یک نگهبان بدشانس مشاهده می‌کنیم. ناک اوت تک مشتی لوئیس حقیقت دارد.

از اشاره مستقیم به The Incredible Hulk در فیلم Ant-Man تا مامور گروه ده حلقه

نگاه پر از نفرت یک هیولای پنهان که فکر می‌کردیم هایدراست اما عضوی از ده حلقه بود.

نام هویت پنهان اسکات و همکار او، جک و داربی، ادای احترام هستند به اسامی کودکان واقعی پال راد. در حین بازگشت به خانه، اسکات از کنار پوستری مربوط به پینکودوچه رد می‌شود. برای طرفداران تیزبین و آگاه مارول، این نام آشنا خواهد بود چرا که متعلق به شرکت نوشابه‌سازی حاضر در فیلم The Incredible Hulk است. هنگ با بخش نگهبانی شرکت خود صحبت می‌کند و ما نگاهی دقیق‌تر به جاکلیدی او می‌اندازیم. تانک آویزان به این جاکلیدی یک تانک واقعی‌ست که هنک کوچک کرده است. در صحنه دیدار دارون کراس با هنک پیم، ما مامور شیلدی را مشاهده می‌کنیم که فکر می‌کردیم عضو هایدراست. با کمی دقت می‌توانید تاتوی ۱۰ حلقه را روی گردن او مشاهده کنید. پس ماندارین حقیقی در این فیلم تلاش می‌کند تا به تکنولوژی کوچک‌کننده انت-من اورجینال دست یابد. طبق سنت سینمایی مارول، اولین کسی که نام قهرمان ما را به زبان می‌آورد شخصیت منفی اصلی اوست. یکی از نام‌هایی که دارون برای توصیف پروپاگاندا از آنها استفاده می‌کند Tales to Astonish است. این اشاره‌ای‌ست به نام اولین کمیکی که انت-من در آن حضور داشت.

متاسفانه صحنه فلش بک که مشاهده می‌کنیم مربوط به نسخه اورجینال Ant-Man به کارگردانی ادگار رایت است… لباس یلو جکتی که ما در این فیلم مشاهده می‌کنیم، در واقع متعلق به شخصیتی با همین نام در کمیک بوک‌های جهان آلتیمیت است. نکته جالب اینجاست که کاراکتر مورد نظر کسی نیست جز انت-منی که روان خود را از دست می‌دهد. تمامی طراحی‌های محیطی مربوط به دارون شکل لانه زنبور دارند. ادای احترام‌های جهان سینمایی مارول به Star Wars با صدای لیزرهای یلو جکت ادامه پیدا می‌کنند. این افکت‌های صوتی در واقع متعلق به AT-ATهای حاضر در فیلم Empire Strikes Back هستند. این صداها رو باری دیگر در نبرد نهایی فیلم می‌شنویم و به صورت ناخواسته باعث ایجاد حس نوستالژی در مخاطب می‌شوند.

از خرگوشی که باب اسفنجی بود تا قانونی که بلافاصله فراموش شد

خرگوشی وحشتناک به یکی از محبوب‌ترین memeهای سال ۲۰۱۵ تبدیل شد و هیچکس نمی‌دانست باب اسفنجی صدای اوست.

یکی از دلگرم کننده‌ترین جوانب جهان سینمایی مارول، حضورهای افتخاری متعدد و غیر منتظره آن است. بهترین مثالی که به ذهن من می‌رسد مربوط به خرگوش دختر اسکات می‌باشد. در نگاه اول این اسباب بازی دوست داشتنی و نسبتا ترسناک هیچ نکته جذابی ندارد. اما اگر به لیست بازیگران این اثر دقت کنید متوجه می‌شوید صداپیشه آن کسی نیست جز تام کنی. تام کنی صداپیشه شخصیت باب اسفنجی است!!! لوئیس از بهترین سبک داستانگویی تاریخ برای بیان شیوه به دست آوردن اطلاعات مربوط به ماموریت استفاده می‌کند. این سبک داستان گویی او تا حدی پرطرفدار شد که ما بعدها نسخه لوئیس داستان Infinity War را دریافت کردیم. تمامی طرفداران حقیقی MCU علاقه دارند تا تک تک آثار این دنیای سینمایی با یک آن چه گذشت لوئیس‌وار آغاز شود. طراحی کلاهخود انت-من شباهت بسیار زیادی با سر آلتران دارد. دلیل این شباهت مربوط به بخش هنری فیلم است که فکر می‌کردند چون انت-من در کمیک بوک‌ها آلتران را ساخته، باید شباهت ظاهری میان او و ربات قاتل جهان سینمایی مارول وجود داشته باشد. اگر وفاداری کمیک بوکی علاقه دارید، تماشای Ant-Man را به شما پیشنهاد می‌کند.

حتی افکت بصری مربوط به کوچک شدن اسکات و تبدیل شدن او به انت-من مستقیماً از کمیک بوک‌ها می‌آید. زمانی که شخصیت اصلی داستان ما کوچک‌تر شده همه جا پر می‌شود از دانه‌های ریز و ذرات خاکستر! چنین نقطه‌ای دیدی از یک موجود کوچک اصلاً عجیب نیست. زمانی که قهرمان ما از وان به بیرون می‌پرد، موزاییک که زیر او ترک برمی‌دارد. این در واقع اشاره‌ایست به قانون ذرات پیم که عداً در همین اثر به آن پرداخته می‌شود. متاسفانه بزرگترین حفره داستانی مربوط به این اثر هم ز ذرات پیم می‌آید. اگر شخصیت‌ها پس از کوچک شدن با ذرات پیم در وزن و قدرتشان تغییری ایجاد نمی‌شود، پس چگونه هنک پیم پیر می‌تواند یک تانک روسی بدون هیچ سختی با خود حمل کند؟!

از زمینه‌سازی‌های بیشمار برای عناوین متعدد تا به هم ریختگی روانی هنک پیم در فیلم Ant-Man

چه کسی می‌توانست در سال ۲۰۱۵ تصور کند که یک پیرمرد معمولی در Ant-Man اولین انت-من لایو اکشن بود.

برخورد میان انت-من و یک موش معمولی که در مقایسه با ابعاد کوچک شخصیت اصلی ما عظیم‌الجثه‌ به نظر می‌رسد، اشاره‌ای‌ست مستقیم به اولین ماجراجویی او در Tales to Astonish که به آن اشاره کرده بودم. بسیاری از طرفداران، منتقدین و حتی تئوریسین‌ها بر این باورند که موش مورد نظر همان موشی است که در Avengers Endgame باعث نجات یافتن کهکشان‌های بینهایت می‌شود. البته این اشخاص احتمالاً با بازی زمانی میان عناوین یا عمر متوسط یک جونده مانند موش آشنایی ندارند. ما درک موریس را مشاهده می‌کنیم؛ بازیگری که با در نظر گرفتن اسکیت کمدی Saturday Night Live، اولین شخصی بود که نقش انت-من را ایفا کرد. هنگ از روی یک روزنامه می‌دود! با کمی دقت می‌توانید متوجه شوید که متن روی این روزنامه نوشته “چه کسی مقصر سکوویاست؟” پس در واقع این عنوان Ant-Man است که وقایع فیلم Avengers Age of Ultron را به درگیری و رویدادهای حاضر در Captain America Civil War وصل می‌کند! همانطور که گفته بودم این اثر از اهمیتی بسیار بالاتر از تصور مخاطبین برخوردار است.

در نقاط مختلف فیلم به عدم اطمینان یا اعتماد بیش از حد شخصیت‌های مختلف به گروه اونجرز پرداخته شد. این کاراکترها درگیری و فاجعه سیکوویا را به خاطر دارند و درباره آن حرف برای زدن دارند. چنین ارتباط طبیعی و بی‌نقصی با جهان اطراف و در نظر گرفتن وقایع گذشته تاکنون میان عناوین جهان سینمای مارول کمتر دیده شده است. هنک دلیل بازنشستگی خود را برای اسکات لنگ توضیح می‌دهد. پیم دیگر نمی‌تواند لباس را به تن کند چرا که ذرات او روی مغز وی تاثیر گذاشته‌اند. در نقطه دیگر از فیلم وپ به این موضوع اشاره می‌کند که دلیل رفتارهای عجیب و غیرعادی دارون نیز همین است. تمامی این اشارات و جزئیات داستانی مربوط به خط داستانی حاضر در کمیک بوک‌هاست که پس از انتشار غوغا به پا کرد.

از درگیری فیزیکی و خشونت خانگی تا شباهت میان تونی استارک و هنک پیم

در جهان کمیک بوک‌ها انت-من و شخصیت یلو جکت یک شخص هستند و تنها مشکل، فشار روانی ذرات پیم است.

در کمیک بوک انت-من سال ۱۹۸۱، طرفداران شاهد درگیری فیزیکی میان جنت و شخصیت انت-من بودند. این درگیری جنجال برانگیز بود و بسیاری از طرفداران را ناراضی کرد. این نارضایتی باعث به هم ریختگی وحشتناکی در رده‌های مختلف مارول شد. در نهایت این نویسنده و آرتیست اصلی کمیک بوک بودند که به صورت رسمی و عمومی دلیل چنین اشتباهی را بیان کردند. به گفته نویسنده اصلی، آرتیست کمیک بوک منظور او را اشتباه فهمیده بود و نتوانسته بود به بهترین شکل آن را در صفحات کمیک بیان کند. ظاهراً دلیل برخورد فیزیکی انت-من با جنت، بهم‌ریختگی روانی بود که از واکنش مغز او با ذرات لباسش ایجاد شد. به همین دلیل است که پیام اصلی این فیلم کاملاً منطقی‌ست. مشعل دیر یا زود باید به فرد بعدی منتقل شود چرا که هر چقدر یک شخصیت بیشتر در معرض توجه و در مرکز داستان باقی بماند، پتانسیل واقعه‌ای وحشتناک و جبران‌ناپذیر بیشتر می‌شود. نویسندگان کمیک بوک‌ها همواره به بزرگنمایی‌های پی در پی خود شهرت دارند. اگر کاراکتری تا ابد در دستان این افراد خلاق باقی بماند، دیر یا زود مرتکب اشتباهی جبران‌ناپذیر می‌شود.

اینجاست که ما با وجود تفاوت میان شخصیت‌های پیم و استارک، شباهتی بزرگ و غیرقابل انکار را میان آن دو مشاهده می‌کنیم. تکنولوژی این اشخاص تاریخ انقضا دارند و دیر یا زود باید به فرد بعدی منتقل شوند. هنک ذرات خود را در اختیار اسکات و دخترش قرار می‌دهد و تونی پیتر را انتخاب می‌کند. سخنان هنک باری دیگر شباهت بسیار زیادی به سخنان استارک دارند. او باور دارد که لباس انت-من قدرت دارد و این انسان داخل لباس است که از آن قدرت به شکل درست بهره می‌برد. چنین فلسفه‌ای آدم را یاد دیالوگ “اگر بدون لباس چیزی نباشی، لایق لباس نیستی” تونی استارک می‌اندازد. هنگ با اشاره به جهان کوانتومی دنیای سینمایی مارول را نیز بزرگتر می‌کند.

از معرفی جهان کوآنتومی در فیلم Ant-Man تا درگیری میان فالکون و انت-من

درگیری میان دو شخصیت که هیچکس در سال ۲۰۱۵ جایگاهی میان بهترین‌های مارول خود به آنها نمی‌داد.

جهان کوآنتومی نامی بود که مارول روی دنیای کوچکتر خود در کمیک بوک‌ها گذاشت. البته این جهان عجیب اسامی بی‌شماری دارد و هر یک از آنها توسط گروه متفاوتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مارول در آن زمان نمی‌توانست از هیچ یک از این اسامی استفاده کند چرا که تمامی آنها تا حدودی یا به شکلی به گروه چهار شگفت انگیز متصل بودند. هنک به ناپدید شدن همسر خود اشاره می‌کند و بعداً زمانی که اسکات به حالت ریز اتمی تبدیل می‌شود، ما می‌توانیم ردی از سایه همسر پیم را مشاهده کنیم. این دیتیل به شدت ریز و گذرا زمینه مورد نیاز برای بازگشت شخصیت مذکور را فراهم کرد. در واقع اگر بخواهیم روراست باشیم تمامی رویدادهای عظیم مارول تا حدودی ریشه در عنوان Ant-Man سال ۲۰۱۵ دارند. تیم کوچک قهرمان ما سعی می‌کنند وارد منطقه‌ای شوند که هنگ تصور می‌کند یکی از انبارهای قدیمی هاوارد استارک است. متاسفانه با گذر زمان و پس از وقایع Avengers Age of Ultron، این مکان به مقر اصلی جدید گروه اونجرز تبدیل شد. اگر با دقت بسیار بالا به باغ این پایگاه نگاه کنید می‌توانید رد اشعه تلپورت تور را مشاهده نمایید.

اسکات برای شکست دادن فالکن از تکنیکی استفاده می‌کند که چندی پیش هوپ برای شکست اسکات از آن بهره برد. به همین دلیل است که واسپ ما با تماشای این حرکت تحت تاثیر قرار می‌گیرد. اگر کنجکاو هستید پیتون رید مشخص کرده بود کسی که فالکون سعی در ارتباط با او دارد شخصیتی نیست جز بلک ویدو! لوئیس و سایر دوستان اسکات به وی کمک می‌کنند تا وارد آزمایشگاه دارون شود. لوئیس موسیقی دلنشین و کودکانه It’s a Small World After All دیزنی را با سوت خود می‌نوازد. استفاده از چنین آهنگی با چنین نامی در عنوان Ant-Man، که روی ابعاد کوچک‌تر تمرکز دارد، نبوغ و شوخ‌طبعی بی‌نظیر نویسندگان این اثر را به نمایش می‌گذارد. البته این دومین فیلم مارول است که از موسیقی ارباب‌های جدید موشی خود استفاده می‌کند (اثر اول فیلم Avengers Age of Ultron بود).

از درگیری‌های شورشی و تهدیدی که فراموش شد تا به نمایش گذاشتن یلو جکت

صحنه‌ای که اکثر ما به عنوان لحظه مرگ این شخصیت تصور می‌‍‌کردیم در عنوان Quantumania به یک فاجعه تبدیل شد.

در میان درگیری شورشی شخصیت‌های متعدد، کارسون با شیشه کوچکی از فرمول یلو جکت فرار می‌کند. فرار کردن این شخصیت با فرمولی به این خطرناکی یکی از بزرگترین سوال‌های بی‌جواب جهان سینمایی مارول است. هیچکس نمی‌داند که این کاراکتر فراموش شده، چه تهدیدی برای دنیای قرمز و سفید محبوب ما به همراه خواهد داشت. حفره‌های داستانی با صحنه درگیری بعدی بیشتر می‌شوند. اسکات از روی لوله کلت‌های نگهبان‌ها می‌پرد. مگر در صحنه حمام این فیلم به تغییر نکردن وزن یا قدرت اشخاص پس از کوچک شدن اشاره نکرده بود؟ در واقع اگر بخواهم صادقانه به کل این عنوان نگاه کنم باید بگویم که بزرگترین حفره داستانیان مربوط به همین قانون است که بارها توسط خود این اثر نقض می‌شود. با کمی دقت متوجه می‌شویم که تنها صحنه‌ای که ین قانون را رعایت می‌کند، همان سکانس تغییر اول است… برخی از صحنه‌های اکشن Ant-Man به صورت مستقیم از عنوان اورجینال ادگار رایت کپی شده و مورد استفاده قرار گرفته‌اند. دارم به این موضوع اشاره می‌کند که اسکات نمی‌تواند آینده را با یک سرقت متوقف کند. اگر اشتباه نکنم تمرکز داستان Avengers Endgame دقیقاً روی همین موضوع قرار دارد.

اگر در طول فیلم دقت کرده باشیم می‌توانیم متوجه شویم که تمامی کاربردهای لباس یلو جکت، مورد استفاده قرار می‌گیرند. عبور از سوراخ کلید، نابود کردن یک آزمایشگاه و حتی به قتل رساندن یک شخص بدون به جا گذاشتن ردی از متهم. سازنده‌های شخصیت توماس قطار، به این شرط اجازه استفاده از او در فیلم را داده بودند که هیچکس به خط راه آهن بسته نشود و توماس نیز عمل پلیدی انجام ندهد. به گمانم سازنده‌های توماس نابود کردن یک ماشین پلیس را پلید نمی‌‌دانند. اسکات وارد اتم‌های میان پنل لباس یلو جکت می‌شود و همه چیز را نابود می‌کند. اعضای بدن این شخصیت کوچک می‌شوند و باری دیگر به قطع شدن دست لوک اسکای واکر ادای احترام می‌شود. همانطور که گفته بودم، تمامی عناوین فاز دوم مارول به این فرنچایز شاهکار ادای احترام می‌کنند.

از اولین اشاره غیرمستقیم به شخصیت اسپایدرمن تا عناوین متفاوت و سرگرم‌کننده‌ای که فراموش شدند

انتقال شعل آینده یک مسئله است و واگذار کردن میراث از یک پدر به فرزندش چیز دیگر.

اسکات در مسیر کوچک شدن خود با یک تاردیگراد یا همان خرس آبی دیدار می‌کند. این موجودات بار دیگر در عنوان Ant-Man and the Wasp حاضر می‌شوند. لنگ با بازگشت از جهان کوانتومی، هنک پیم را شوکه و امیدوار می‌کند. این یعنی ما می‌توانیم قسمت دوم سه‌گانه انت-من را به لیست آثاری که Ant-Man برایشان زمینه‌سازی کرد قرار دهیم. لوئیس باری دیگر سلسله‌ای از رویدادهای متفاوت را تعریف می‌کند و ما شاهد حضور افتخاری استن لی در لحظات پایانی فیلم هستیم. در همین سکانس‌های نهایی است که ما برای اولین بار اشاره‌ای مستقیم به اسپایدرمن را مشاهده می‌کنیم. دختر ناشناس در مکالمه خود با فالکن به مردی اشاره می‌کند که می‌تواند از دیوار بالا برود و تاب بخورد. جالب‌تر اینجاست که عنوان مورد نظر ما پیش از امضای قرارداد میان مارول و سونی ساخته شده بود. اسپایدرمن نیز مانند انت-من فیلم معرفی بسیار متفاوتی نسبت به آثار حاضر در فاز خود داشت. اما اگر بخواهیم تمامی این آثار را کنار هم قرار دهیم، عناوین متفاوت این چنینی روشن‌تر می‌درخشند و تماشای آنها در این دوران که مارول هر چند سال یک بار فیلم خوب می‌سازد، لذت‌بخش است.

ما در صحنه پس از تیتراژ شاهد سکانسی هستیم که توسط برادران روسو کارگردانی شده بود. این صحنه به صورت مستقیم در عنوان Captain America Civil War به نمایش گذاشته شد. البته پیش از این صحنه ما شاهد سکانس پس از تیتراژ دیگری بودیم که در آن انتقال میراث یک پدر به فرزند خود منتقل شد. متاسفانه با بازنشستگی بازیگر نقش هوپ، آینده این کاراکتر نامعلوم است… این گونه بزرگ‌ترین عنوان فراموش شده مارول به پایان می‌رسد. جزئیات و ایستر اگ‌های بیشمار Ant-Man بود که MCU فازهای اخیر را شکل داد. هرچند که بسیاری از طرفداران امروزه از نتیجه آن ناراضی هستند، در آن دوران حتی تصور پتانسیل آینده MCU نیز هیجان‌انگیز بود!

امیدوارم که از این مطلب لذت برده باشید و توانسته باشم دلیلی برای قرار دادن Ant-Man در لیست عناوین محبوب مارول شما ارائه داده باشم. آیا شما نیز از حفره داستانی قانون ذرات پیم ناراضی بودید؟ عنوان Ant-Man در جایگاه چندم لیست شما قرار می‌گیرد؟ در صورتی که دیتیل یا ایستر اگی را فراموش کردم، با ثبت نظرات خود به اطلاع من برسانید. اگر به مطالعه مطلبی دیگر درباره جزئیات Avengers Age of Ultron علاقه دارید، وارد این لینک شوید.

منبع: گیمفا