پیتر جکسون کارگردان برجسته‌ی سه‌گانه‌ی “The Lord of the Rings”، به تازگی در مورد فیلم مورد علاقه‌اش در این مجموعه اظهار نظر کرده است و نظر او متفاوت از چیزی است که طرفداران انتظارش را داشتند.

پیتر جکسون به تازگی اظهار کرده است که قسمت محبوب او در این مجموعه قسمت “The Two Towers” است که در سال ۲۰۰۲ اکران شد. در حالی که هیچ اتفاق نظری بین طرفداران درباره بهترین فیلم وجود ندارد، نظر جکسون درباره نقاط قوت‌ این فیلم بسیار جالب است. این فیلم شخصیت‌های مهمی مانند گالوم را معرفی کرده، با استفاده از نبرد هلمز دیپ عمق بیشتری به داستان بخشیده و قسمت بیشتری از دنیای میانه از جمله پادشاهی روهان و جنگل فانگورن را به تصویر کشیده است. تحسین جکسون از قسمت دوم این مجموعه احتمالاً به دلیل توجه آن به توسعه‌ی شخصیت‌ها و استفاده از پیشرفت‌های تکنولوژیکی به ویژه برای به تصویر کشیدن گالوم است.

