طبق برخی گزارشات، شرکت Tencent و خانواده گیلمو (Guillemot، بنیان‌گذاران Ubisoft) در تلاش هستند تا سرمایه‌گذاری جدیدی بر اساس دارایی‌های Ubisoft انجام دهند. به گفته Bloomberg، این سرمایه‌گذاری، به خانواده گیلمو امکان می‌دهد مدیریت Ubisoft را حفظ کنند و در عین حال، به Tencent کنترل بیشتری بر روی برخی از دارایی‌های Ubisoft خواهد داد.

گفته می‌شود که هم‌اکنون، Ubisoft در حال بررسی دارایی‌های معنوی خود است تا مشخص کند کدام یک از آنها می‌تواند به این سرمایه‌گذاری جدید منتقل شود. مدتی قبل نیز اعلام شده بود که این کمپانی مشاورانی را برای دنبال کردن راه‌های مختلف برای افزایش کلی ارزش سهام این شرکت استخدام کرده است.

البته تا به این لحظه، تصمیم خاصی از سوی برادران گیلمو گرفته نشده است و به نظر می‌رسد هر دو طرف، منتظر عملکرد Assassin’s Creed Shadows و مشخص شدن سرنوشت این کمپانی هستند. اما در هر صورت، نکته قابل توجه این است که شرط گیلمو و برادرانش برای هر تصمیمی، ماندن در سکان هدایت Ubisoft است.

در حال حاضر، Ubisoft عناوین مهمی نظر Far Cry 7، Assassin’s Creed Shadows ،Assassin’s Creed Black Flag Remake، Ghost Recon over و Splinter Cell Remake را در دست توسعه دارد که بخش مهمی از آنها ممکن است تحت تأثیر این تصمیمات قرار بگیرند. همچنین، عناوین دیگری نظیر Division 3، Reyman Remake، یک ریمیک نامعلوم از سری Assassin’s Creed و Beyond Good and Evil 2 نیز در این کمپانی مسیر توسعه خود را طی می‌کنند.