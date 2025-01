جاستین بالدونی درخواست ارائه مدارک فیلم deadpool and wolverine از دیزنی را ثبت کرده است

پس از اخراج شدن توسط شرکت WME و مورد شکایت قرار گرفتن توسط بلیک لایولی برای آزار و اذیت فیزیکی، جاستین بالدونی تمرکز خود را روی فیلم Deadpool and Wolverine قرار داده است.

موضوع مذکور در نامه‌ای به رئیس اجرایی دیزنی، باب آیگر، و رئیس مارول، کوین فایگی، مطرح شد. بالدونی درخواست کرده تا دیزنی تمامی مدارک پنهان مربوط به بلاک باستر جدید خود، Deadpool and Wolverine، را منتشر کند.

محتوای موجود در این نامه به رایان رینولدز و بلیک لایولی اشاره کرده است و اینگونه اظهار داشته که:

این اولین باری نیست که نام رینولدز در مسائل و مکالمه‌های قانونی مربوط به وقایع رخ داده در پروسه ساخت It Ends With Us مطرح می‌شود. رایان در لباس‌های بیشماری حضور افتخاری داشته و حالا با تاکتیک‌های حواس‌پرتی خود لباسی کثیف به تن کرده است.