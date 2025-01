آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم؟ از Kraven the Hunter تا Ad Vitam

این آخر هفته قرار است به معرفی فیلم Kraven the Hunter، فیلم The Room Next Door و فیلم Ad Vitam بپردازیم.

سونی مالکیت شخصیت مرد عنکبوتی و همچنین شخصیت‌های شرور مرتبط با آن را در اختیار دارد و در سال‌های اخیر در همکاری با مارول، مرد عنکبوتی را به دنیای سینمایی مارول آورده است. این در حالی است که این کمپانی سعی داشته تا فیلم‌های اختصاصی حول محور شخصیت‌های شرور مرد عنکبوتی بسازد و یک دنیای سینمایی ایجاد کند.

یکی از اولین فیلم‌ها نیز فیلم سینمایی Venom بود که نسبتاً موفقیت‌آمیز بود اما انتقادهای زیادی نسبت به آن وجود داشت. با این حال، فیلم‌های بعدی این مجموعه نتوانستند روند خوبی را طی کنند و حالا جدیدترین فیلم این فرنچایز یعنی فیلم Kraven the Hunter از راه رسیده است که احتمالاً پایانی بر این مجموعه فیلم‌ها خواهد بود.

در این مطلب از سری مطالب «آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم» علاوه بر معرفی فیلم Kraven the Hunter قرار است به معرفی فیلم The Room Next Door بپردازیم که اثری از فیلمساز اسپانیایی پدرو آلمودوار است. در پایان نیز فیلم فرانسوی Ad Vitam را معرفی خواهیم کرد.

فیلم Kraven the Hunter

فیلم Kraven The Hunter

عوامل سازنده: فیلم سینمایی «کریون شکارچی» اثری در ژانر ابرقهرمانی به شمار می‌رود که بر اساس مجموعه کتاب‌های کمیکی از مارول ساخته شده است. سکان کارگردانی این فیلم را جی سی چندور در دست داشته و فیلم‌نامه آن را نیز ریچارد ونک، مت هالووی و آرت مارکوم قلم زدند.

داستان و بازیگران: فیلم سینمایی «کریون شکارچی» ششمین فیلم در مجموعه فیلم‌های دنیای سینمایی مرد عنکبوتی سونی به شمار می‌رود که با همکاری استودیو کلمبیا پیکچرز ساخته شده است. این فیلم داستان شخصیت کریون شکارچی را دنبال می‌کند و به خاستگاه این شخصیت از کمیک‌های مارول می‌پردازد.

فیلم سینمایی «کریون شکارچی» داستان شخصیت کریون و همچنین رابطه او با پدرش و مسیرش در تبدیل شدن به برترین شکارچی را نشان می‌دهد. در این اثر سینمایی، آرون تیلور جانسون نقش شخصیت اصلی داستان را بازی می‌کند و از جمله دیگر بازیگران حاضر در این فیلم نیز می‌توان به آریانا دیبوز، فرد هچینگر، آلساندرو نیوولا، کریستوفر ابوت و راسل کرو اشاره کرد.

آیا فیلم سینمایی «کریون شکارچی» ارزش دیدن دارد؟ فیلم سینمایی «کریون شکارچی» جدیدترین و احتمالاً آخرین فیلم از دنیای سینمایی مرد عنکبوتی سونی محسوب می‌شود که همانند دیگر آثار این دنیای سینمایی نتوانست عملکرد خوبی را داشته باشد. این فیلم موفق نشد تا تحسین منتقدان را برانگیزد و نمرات بسیار پایینی از آن‌ها گرفته است.

داستان فیلم «کریون شکارچی» چیز خاصی درون خودش ندارد و کلیشه‌های آشنا را می‌توان در بخش‌های مختلف آن مشاهده کرد. از سوی دیگر، برخی از جلوه‌های ویژه نامرغوب نیز در این اثر سینمایی وجود دارند که حس و جذابیت این اثر را در حین تماشای آن کاهش می‌دهند. همه این موارد در کنار هم سبب شدند تا این فیلم آن چیزی که تصور می‌شد، نباشد.

با این حال، آن دسته از بینندگان که به فیلم‌های ابرقهرمانی علاقه‌مند هستند و از تماشای یک اثر سرراست و اکشن لذت می‌برند و چندان در نواقص داستانی و جزئیات ریز عمیق نمی‌شوند، می‌توانند از یک بار تماشای این فیلم لذت ببرند و تجربه سرگرم‌کننده‌ای را در این آخر هفته داشته باشند.

فیلم The Room Next Door

فیلم The Room Next Door

عوامل سازنده: فیلم سینمایی «اتاق مجاور» اثری در ژانر درام و اسپانیایی است که توسط پدرو آلمودوار نویسندگی و کارگردانی شده است. این اثر سینمایی اولین تجربه فیلم‌سازی این نویسنده و کارگردان به زبان انگلیسی است و داستان آن بر اساس رمان What Are You Going Through نوشته سیگرید نونز است.

داستان و بازیگران: فیلم سینمایی «اتاق مجاور» با هنرنمایی تیلدا سوئینتون و جولین مور در نقش شخصیت‌های اصلی داستان است و در کنار آن‌ها نیز بازیگرانی همچون جان تورتورو و الساندرو نیوولا هنرنمایی می‌کنند. این فیلم داستان دو دوست قدیمی به نام اینگرید و مارتا را دنبال می‌کند که پس از سال‌ها دوری، در شرایطی جالب با یکدیگر روبه‌رو می‌شوند. اینگرید یک نویسنده موفق است که متوجه می‌شود دوستش مارتا به یک سرطان غیرقابل درمان مبتلا شده و همین نیز باعث می‌شود تا این دو دوست به یک خانه در حومه شهر بروند و در آنجا لحظات معنادار و عمیقی را درباره آینده، حال و گذشته سپری کنند.

آیا فیلم «اتاق مجاور» ارزش دیدن دارد؟ فیلم «اتاق مجاور» در ۸۱ مین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز موفق شد تا جایزه شیر طلایی را از آن خودش کند و این برای اولین بار بود که یک فیلم اسپانیایی موفق به کسب این جایزه شده است.

این اثر سینمایی اولین تجربه فیلمسازی به زبان انگلیسی توسط فیلمساز اسپانیایی پدرو آلمودوار است که به خوبی توانسته از هنرنمایی‌های درخشان و فوق‌العاده دو بازیگر اصلی خودش یعنی تیلدا سوئینتون و جولین مور بهره ببرد. این فیلم تسلط این فیلمساز در ساخت آثار تأمل‌برانگیز و تکان‌دهنده را نشان می‌دهد.

فیلم سینمایی «اتاق مجاور» اثری درباره مرگ به شمار می‌رود و مطمئناً داستان‌سرایی این موضوع می‌توانست این فیلم را کلیشه‌ای و غم‌انگیز کند ولی فیلمساز پدرو آلمودوار به نحوی این اثر سینمایی را روایت کرده که حسی دلنشین و جالب دارد که قادر است تا تأثیری عمیق روی بیننده بگذارد.

فیلم Ad Vitam

فیلم Ad Vitam

عوامل سازنده: فیلم سینمایی «تا پای جان» اثری اکشن به زبان فرانسوی محصول سال ۲۰۲۵ میلادی است که سکان کارگردانی آن را رودولف لائوگا برعهده داشته است. فیلم‌نامه این اثر سینمایی را خود رودولف لائوگا به همراه دیوید کورونا و گیوم کنه نوشته‌اند. این اثر سینمایی محصولی از سرویس آنلاین نتفلیکس است.

داستان و بازیگران: فیلم «تا پای جان» داستان یک ژاندارم سابق را دنبال می‌کند که پس از یک حادثه غم‌انگیز از کار خودش اخراج می‌شود. با این حال، وقتی که همسر باردارش ربوده می‌شود، او در یک توطئه خطرناک درگیر می‌شود. استفانی کایلارد، نسیم لیس، زیتا هانروت و الکسیس ماننتی از جمله بازیگران حاضر در این اثر سینمایی هستند.

آیا فیلم «تا پای جان» ارزش دیدن دارد؟ فیلم «تا پای جان» مطمئناً اثری سرگرم‌کننده به شمار می‌رود که اصلاً خسته‌کننده نیست اما داستان‌سرایی این فیلم به نحوی است که جدی گرفتن داستان و فیلم‌نامه آن به طور فزاینده‌ای سخت می‌شود چراکه فیلم‌نامه نتوانسته سبک خودش را پیدا کند و بین زمینه‌های مهیج و زمینه‌های مناسب برای آثار جیمز باند تغییر حالت می‌دهد.

فیلم سینمایی «تا پای جان» یک سکانس فلش‌بک بسیار طولانی دارد که ممکن است توسط فیلمساز برای اضافه کردن وزن احساسی به داستان درون فیلم‌نامه گنجانده باشد اما این سکانس فلش‌بک طولانی فقط باعث شده تا حجم داستانی این فیلم بیش از اندازه زیاد شود و کارایی خودش را از دست بدهد.

