فصل دوم Call of Duty Black Ops 6 در تاریخ ۲۸ ژانویه منتشر خواهد شد؛ رونمایی از چهارمین نقشه زامبی

استودیوی Treyarch به مناسبت روز ۱۱۵، از نقشه The Tomb برای بازی Black Ops 6 رونمایی کرد. این نقشه به همراه دیگر محتوای جدید فصل دوم در ۲۸ ژانویه (۹ بهمن) در دسترس قرار خواهد گرفت.

نقشه چهارم زامبی بازی Black Ops 6 باری دیگر گروه Requiem را به فرانسه می‌برد، این بار تیم برای یافتن جواب سوال‌هایشان به یک سایت حفاری در شمال فرانسه رفته‌اند و ناگهان خود را در یک مقبره باستانی گرفتار می‌کنند.

The Tomb در یک منطقه باستانی که ریشه آن به ۲۵۰۰ سال پیش از میلاد باز می‌گردد واقع شده است. به گفته Treyarch، این نقشه رویکردی مشابه با Liberty Falls اما با فضاهای کوچک‌تر و تنگ‌تر خواهد داشت. Wonder Weapon این نقشه یک بازنگری و بازسازی از یک Wonder Weapon کلاسیک سری خواهد بود. همچنین یکی از «کلاسیک‌ترین SMGهای بخش زامبی سری» با The Tomb باز می‌گردد. تصاویر منتشر شده از این نقشه را در ادامه می‌توانید مشاهده کنید.