کمپانی برادران وارنر به دنبال ساخت فیلم‌های جدید Goonies و Gremlins است.

دو فیلم بسیار محبوب از دهه هشتاد میلادی قرار است برای پخش در دهه ۲۰۲۰ میلادی احیا شوند. کمپانی برادران وارنر در حال توسعه فیلم سوم Gremlins و همچنین یک ریبوت Goonies است. فیلمساز آمریکایی کریستوفر کلمبوس وظیفه ساخت فیلم جدید Gremlins را برعهده دارد.

در حال حاضر جزئیات بیشتری در رابطه با این آثار جدید از کمپانی برادران وارنر آشکار نشده است. اعلام ساخت آثار جدید بر اساس این دو فیلم محبوب کلاسیک نشان دهنده برنامه این کمپانی برای سرمایه‌گذاری بیشتر روی برخی از بزرگترین فرنچایزهایش همچون The Lord of the Rings و The Matrix و حتی دنیای سینمایی دی‌سی است. دنباله‌ای برای فیلم عاشقانه و فانتزی Practical Magic محصول سال ۱۹۹۸ میلادی با حضور دوباره ساندرا بولاک و نیکول کیدمن نیز در دست توسعه قرار گرفته است.

این برای اولین بار نیست که کمپانی برادران وارنر قصد احیای مجموعه Gremlins را دارد چراکه در سال ۲۰۲۳ میلادی انیمیشن سریالی و پیش‌درآمد Gremlins: Secrets of the Mogwait روی سرویس آنلاین مکس پخش شد و فصل دوم آن نیز با عنوان The Wild Batch ساخته شده است.

ساخت سومین فیلم Gremlins در دهه ۲۰۱۰ میلادی در دست توسعه بود ولی هیچ گاه به ثمر ننشست و به نظر می‌رسد که بار دیگر توسعه این اثر سینمایی به جریان افتاده است. در حال حاضر هنوز جزئیات بیشتری از این فیلم و همچنین فیلم Goonies در دست نیست.

منبع: cbr