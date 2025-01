پنج شخصیت جدید به فصل سوم سریال The Wheel of Time اضافه خواهند شد

طبق اطلاعات منتشر شده، در فصل سوم سریال The Wheel of Time، پنج شخصیت جدید از کتاب طلوع سایه‌ها حضور خواهند داشت. فصل سوم سریال The Wheel of Time که قرار است در تاریخ ۱۳ مارس (۲۳ اسفند) از پرایم ویدئو پخش شود، چندین شخصیت جدید را در بر خواهد داشت و قصد دارد گروه […]

پنج شخصیت جدید به فصل سوم سریال The Wheel of Time اضافه خواهند شد علی بهنیا ۲۳:۵۹ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶