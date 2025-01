اولین تصاویر از ماکت‌های انیمیشن Transformers One: New Adventures منتشر شد

اولین تصاویر از ماکت‌های انیمیشن Transformers One: New Adventures منتشر شد عباس پور اشرف ۱۰:۳۰ ۱۴۰۳/۱۰/۲۷

هاسبرو (Hasbro) اولین تصاویر رسمی انیمیشن استاپ‌موشن جدید خود Transformers One: New Adventures را منتشر کرده است. این انیمیشن ۱۴ قسمتی که از فیلم تحسین‌شده‌ی "Transformers One" الهام گرفته است، نام Transformers One: New Adventures را بر خود دارد. این سریال از ۱۷ ژانویه از طریق کانال رسمی یوتیوب ترانسفورمرز پخش خواهد شد و هر هفته دو قسمت جدید منتشر می‌شود. الیز دانتوانو، مدیر اجرایی هاسبرو، در این باره اعلام کرد: «ما بسیار خرسندیم که فرصت تازه‌ای برای طرفداران فراهم می‌کنیم تا دنیای سایبرترون را که در انیمیشن سینمایی TRANSFORMERS ONE به تصویر کشیده شده است، دوباره تجربه کنند. این همکاری مشترک با TheSoul Publishing به ما کمک می‌کند تا برند ترانسفورمرز را گسترش دهیم و طرفداران جدیدی را از سراسر دنیا جذب کنیم.»