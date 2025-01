در حالی که جزئیات داستان فیلم The Mandalorian and Grogu همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، شایعات جدید حاکی از آن هستند که شخصیت اصلی منفی این فیلم ممکن است امبو (Embo)، شکارچی مرموز Star Wars: The Clone Wars باشد.

طبق گفته‌‌ی کریستیان هارلوف، امبو که پیش‌تر صداپیشگی‌اش در انیمیشن سریالی توسط دیوید فیلونی انجام شده بود، قرار است در این فیلم به عنوان شخصیت منفی بازگردد. فیلونی که هم‌اکنون رئیس ارشد لوکاس‌فیلم است، انتظار می‌رود دوباره صدای این شخصیت را ایفا کند که این امر برای طرفداران قدیمی سریال نویدبخش یک پیوستگی جذاب است.

شایعات همچنین اشاره دارند که امبو به دنبال “Rotta the Hutt” که توسط جرمی آلن وایت ایفا شده است، خواهد بود، در حالی که مندلورین با بازی پدرو پاسکال و گروگو به عنوان محافظان Hutt جوان استخدام شده‌اند. این داستان‌پردازی احتمالی امبو را به عنوان دشمن اصلی فیلم معرفی می‌کند و مهارت‌های ترسناک او به عنوان یک شکارچی را دوباره در مرکز توجه قرار خواهد داد.

بازگشت امبو به عنوان یک شخصیت منفی نقطه عطفی در سری Star Wars است، به‌ویژه با توجه به اینکه او پس از اتفاقات The Clone Wars از دنیای جنگجویان کناره‌گیری کرده و به زندگی آرام و کشاورزی روی آورده بود. “The Mandalorian and Grogu” که ابتدا به عنوان فصل چهارم The Mandalorian در نظر گرفته شده بود به یک فیلم سینمایی تبدیل شده و قرار است در تاریخ ۲۲ مه ۲۰۲۶ (۱ خرداد ۱۴۰۵) در سینماها اکران شود. اگر این شایعات درست باشد، طرفداران می‌توانند شاهد تقابل شدید بین امبو و شخصیت‌های محبوب مندلورین و گروگو باشند.

منبع: superherohype