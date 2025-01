تریلر معرفی بازی اینترگلکتیک (Intergalactic) جنجال زیادی به پا کرد. در این مقاله به حواشی این بازی و تصمیمات عجیب سونی می‌پردازیم.

مراسم Game Awards 2024 سورپرایزهای زیادی برای جامعه‌ی بازی‌های ویدیویی به همراه داشت. از معرفی نسخه چهارم سری محبوب The Witcher گرفته تا Borderlands 4 و دومین تریلر Mafia: The Old Country. استودیوی پرآوازه‌ی ناتی داگ نیز با جدیدترین IP خود در این مراسم حضور داشت. در حالت عادی اگر استودیویی که شاهکارهایی مانند سری Uncharted و The Last of Us را خلق کرده، با یک IP جدید به میدان بیاید، همه خوشحال می‌شوند و برای بازی جدید لحظه‌شماری می‌کنند. متاسفانه این اتفاق در مورد Intergalactic رخ نداد. عنوانی که از همان تریلر اول، مورد انتقاد و حمله‌ی شدید کاربران قرار گرفت. وضعیت در روزهای ابتدایی به قدری بد بود که کانال یوتیوب استودیوی ناتی داگ، بخش کامنت‌ها را برای ویدیوی تریلر غیرفعال کرد تا کمتر مورد هجوم گیمرها قرار گیرد. تعداد دیسلایک‌های ویدیوی مذکور در کانال یوتیوب سونی نیز چیزی حدود پنج برابر تعداد لایک‌های آن بود. نیل دراکمن توییت زد، نقش اول بازی نیز بیانیه‌ای بلند بالا صادر کرد، اما به نظر می‌رسد هیچ کدام موثر نبودند و گیمرها همچنان رغبتی به تجربه‌ی بازی جدید ناتی داگ ندارند. اما علت چیست؟ در ادامه‌ی مقاله به همین موضوع پرداخته‌ایم.

