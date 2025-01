منبع داخلی: مراسم State of Play بعدی در ماه فوریه ۲۰۲۵ برگزار خواهد شد

Nate the Hate، از منابع داخلی معتبر و قابل اعتماد صنعت گیمینگ، در توییتر خود اعلام کرد که مراسم مورد انتظار State of Play، در ماه فوریه (بهمن/اسفند) امسال برگزار خواهد شد. این منبع داخلی، در پاسخ به سؤال یکی از کاربران توییتر، تأیید کرد که مراسم State of Play، در ماه فوریه سال جاری […]