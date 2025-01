استودیوی Rebel Wolves با انتشار پستی در X اطلاعات جدیدی از بازی نقش‌آفرینی The Blood of Dawnwalker را به اشتراک گذاشته است.

این استودیو شخصیت قهرمان داستان را معرفی می‌کند که دوران کودکی سختی را در حین کار در معدن نقره پشت سر گذاشته است. Coen رویای ماجراجویی را در سر می‌پروراند و می‌خواست به دور از کارها و تعهداتش رهسپار شود. با جود اینکه او در زندگی قادر به انجام این کار نبوده است، در نهایت قدرت خون‌آشام را به دست می‌آورد و به او اجازه می‌دهد تا خود را از محدودیت‌های زندگی خود رها کند.

تیم سازنده همچنین فاش کرده است با وجود اینکه محدودیت زمانی ۳۰ روز و ۳۰ شب بخش مهمی از بازی خواهد بود، اما این محدودیت زمانی به هیچ وجه بر آزادی بازیکنان تأثیر نخواهد گذاشت. Rebel Wolves همچنین اعلام کرد که محدودیت زمانی کاوش و اکتشاف را محدود نمی‌کند.

در حالی که Rebel Wolves درباره نحوه عملکرد محدودیت ۳۰ روز و ۳۰ شب توضیح بیشتری نداده است، اما گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد که محدودیت زمانی بیشتر یک محدودیت برای اهداف روایی بازی است تا اینکه به عنوان محدودیتی در گیم‌پلی عمل کند.

به نظر می رسد که داستان بازی در قرن چهاردهم دنبال می‌شود. خون‌آشام‌ها در The Blood of Dawnwalker اهمیت بسیار بالایی دارند، به خصوص با توجه به اینکه قهرمان داستان نیز به نوعی خون‌آشام خواهد بود.

بازی The Blood of Dawnwalker توسط توسعه‌دهندگان سابق CD Projekt Red ساخته می‌شود سابقه توسعه The Witcher 3 را در کارنامه خود دارند. شرکت Bandai Namco ناشر این بازی است و عنوان مذکور برای پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد.