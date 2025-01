مدیر سابق پلی استیشن: با تمرکز روی عناوین لایو سرویس مخالف بودم

شوهی یوشیدا (Shuhei Yoshida)، مدیر سابق استودیو‌های پلی استیشن، باور داشت که اگر هنوز در سمت قبلی خود باقی مانده بود، در برابر تصمیم مدیران بالادستی برای تمرکز روی عناوین لایو سرویس مقاومت می‌کرد.

این مدیر محبوب پلی استیشن در ماه گذشته و پس از ۳۱ سال خدمت از زمان عرضه اولین کنسول این شرکت، از سمت خود استعفا داد. یوشیدا همچنین در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹، در سمت مدیریت استودیوهای پلی استیشن، فعالیت می‌کرد.

در اولین مصاحبه خود پس از خروج از پلی استیشن، یوشیدا در پادکست کانال یوتیوب Kinda Funny، با گفتگو پیرامون مسائل مختلف، اطلاعات جدیدی راجع به علت برخی از تصمیمات و اتفاقات پیرامون کنسول‌های پلی استیشن، مانند چرایی شکست PS Vita و علت عدم عرضه پورت Bloodborne با بینندگان به اشتراک گذاشت.

در ابتدای مصاحبه،‌ از یوشیدا در مورد تلاش‌های سونی برای ورود به بازی‌های لایو سرویس پس از تغییر نقش وی از هدایت توسعه بازی‌های فرست پارتی به مدیریت استودیو‌های مستقل پرسیده شد. این مدیر سابق، گفت که او تلاش می‌کرد که در مقابل فشارهای مدیران سونی برای ساخت بازی‌های بیشتر در این حوزه سودآور، اما پرخطر، مقاومت کند و به شوخی اضافه کرد که شاید به همین دلیل از سمت ریاست استودیوهای پلی استیشن برکنار شده است.

سونی برنامه‌های جاه‌طلبانه‌ای برای انتشار ۱۲ بازی لایو سرویس برای پلی استیشن ۵ تا سال ۲۰۲۶ داشت، اما پس از مواجهه با مشکلات قابل توجهی از جمله لغو بازی چندنفره The Last of Us و از دسترس خارج شدن Concord پس از گذشت تنها دو هفته از زمان عرضه؛ نیمی از آن‌ها را لغو کرد. بزرگ‌ترین موفقیت این غول گیمینگ، Helldivers 2 است که از زمان عرضه در ماه می (اردیبهشت) سال گذشته، تبدیل به یکی از محبوب‌ترین عناوین پلی استیشن میان بازیکنان شده است.

یوشیدا در ادامه این مصاحبه، به شرح تجربیات و تصمیمات خود پرداخت:

در سمت قبلی من، مدیریت بودجه‌ استودیو‌ها بر عهده من بود، بنابراین من مسئول تخصیص منابع به بازی‌های در حال تولید بودم. حتی اگر شرکت علاقه‌مند به تولید بازی‌های لایو سرویس بود، باز هم منطقی نبود که ساخت یک بازی دیگر از مجموعه God of War یا بازی تک‌نفره دیگری را متوقف کنیم و تمام بودجه را به بازی‌های سرویس زنده اختصاص دهیم، بنابراین من با این ایده مخالفت کردم. اما اتفاقی که پس از خروج من و جایگزینی هرمن هولست (Hermen Hulst) رخ داد، این بود که شرکت بودجه بسیار بیشتری برای صرف در پروژه‌ها در اختیار ما گذاشت. گمان نمی‌کنم که آنها به هولست دستور دادند که فقط روی بازی‌های تک نفره پلی استیشن تمرکز کند، بلکه آنها می‌خواستند که ما در کنار آن، با استفاده از منابع جدید، تولید عناوین لایو سرویس را هم دنبال کنیم. مطمئنم که آن‌ها می‌دانستند این کار ریسک بالایی دارد. احتمال موفقیت یک بازی در این ژانر فوق‌العاده رقابتی، کم است. با این حال، شرکت با آگاهی از این ریسک، به هرمن منابع و فرصت کافی داد تا این راهبرد را دنبال کند. خوشبختانه، Helldivers 2 بسیار موفق بود و به نظر من هیچ کس انتظار چنین موفقیتی را نداشت. شما نمی‌توانید موفقیت یک عنوان را به طور حتمی در این صنعت پیش‌بینی کنید و این، جذاب‌ترین بخش این کسب‌وکار است. امیدوارم که این استراتژی در نهایت جواب دهد، اما اگر من جای هرمن بودم، احتمالاً سعی می‌کردم در مقابل این راهبرد مقاومت کنم. شاید این مخالفت من، یکی از دلایلی است که من را از مدیریت استودیوهای فرست پارتی حذف کردند!

یوشیدا به مدت ۱۴ سال، مدیر استودیوهای جهانی پلی استیشن بود و یکی از خاطره‌انگیزترین دوران‌‌های صنعت بازی را برای بازیکنان رقم زد. از عناوین منتشر شده در دوران او، می‌توان به The last of Us، Horizon و Ghost of Tsushima اشاره کرد.

در سال ۲۰۱۹، یوشیدا از سمت خود کناره‌گیری کرد و هدایت توسعه‌دهندگان مستقل سونی را بر عهده گرفت تا استودیوهای مستقل و کوچک‌تر را پرورش دهد. یوشیدا در توضیح این تصمیم گفت که اگرچه او از پایان فرصت کار با استودیوهای فرست پارتی ناراحت بود، اما معتقد بود که این تصمیم، در بلند مدت برای پلی استیشن مفید خواهد بود:

از یک طرف، من از کاری که تا قبل از تغییر سمت انجام می‌دادم لذت می‌بردم. ما در سازمان، دورانی فوق‌العاده‌ای داشتیم و بازی‌ها و آی‌پی‌های زیادی برای کار کردن روی آنها وجود داشت. من با تمام وجود از کار روی توسعه بازی‌های فرست پارتی لذت می‌بردم و در ذهن خود، بعد از این همه سال کار مداوم، علاقه‌ای به کار در بخش‌های دیگر پلی استیشن نداشتم.‌

اما از طرف دیگر، در آن زمان که این پیشنهاد را به من دادند، پلی استیشن همواره بابت عدم حمایت از استودیوهای مستقل، نکوهش می‌شد. در اوایل عرضه پلی استیشن ۴ و دوران مدیر اجرایی سابق، آدام بویز (Adam Boyes)، ما بازی‌های مستقل خوبی را ارائه می‌کردیم و صنعت این رویه ما را دوست داشت. اما در اواخر دهه قبلی، من نیز بسیار نگران ادامه انتقاد‌ها و خدشه‌دار شدن چهره عمومی پلی استیشن بودم؛ بنابراین وقتی جیم (Jim Ryan، مدیر عامل سابق پلی‌استیشن) گفت: «یوشیدا، ما به‌خاطر اینکه کاری برای موفقیت بازی‌های مستقل انجام نمی‌دهیم، مورد انتقاد قرار گرفته‌ایم»، جواب دادم: «بله، بله، شما باید در این مورد کاری بکنید». سپس جیم به من گفت: «نه، من می‌خواهم تو در این مورد کاری بکنی!»

یوشیدا در ادامه گفت که به هیچ وجه این تغییر سمت و انتقال به بخش بازی‌های مستقل را به عنوان یک «تنزل مقام» نمی‌دید:

پس از ۱۱ سال مدیریت استودیوهای پلی استیشن، با اینکه از این کار لذت بردم و به آنچه که به دست آوردیم افتخار می‌کردم، رهبری یک گروه توسط یک شخص ثابت با عقاید خاص برای مدتی طولانی ممکن است تصمیم خوبی نباشد. برای مثال، من اصلاً به همکاری با هالیوود برای تولید فیلم و سریال‌های اقتباسی علاقه نداشتم. آنها [تولید کنندگان هالیوودی] همیشه به ما خرده می‌گرفتند و به جنبه خلاقانه بازی‌های ویدیویی احترام نمی‌گذاشتند. البته، اکثر مواقع اگر چیزی هم با اقتباس از بازی‌های ویدیویی می‌ساختند، خوب از آب در نمی‌آمد، بنابراین من به همکاری با آنها علاقه نداشتم. اما پس از تغییر جایگاه من، فیلم‌ها و سریال‌های قابل توجهی با اقتباس از روی بازی‌‌های ویدیویی ساخته‌شده‌اند.

در بخش‌های دیگر این مصاحبه، یوشیدا پیرامون علت شکست PS Vita، عملکرد نه چندان جالب Horizon Forbidden Wes و دلایل عدم عرضه پورت یا ریمیک Bloodborne به بحث و گفتگو پرداخت.