نامزدهای مراسم جوایز WGA 2025 مشخص شدند

نامزدهای بهترین فیلم‌نامه سال در مراسم جوایز WGA 2025 مشخص شدند.

انجمن نویسندگان آمریکا هر ساله مراسمی را تحت عنوان مراسم جوایز WGA برگزار می‌کند که در آن، جوایزی را به نویسندگان بهترین فیلم‌نامه‌های سال ارائه می‌کند. حالا نامزدهای مراسم سال ۲۰۲۵ میلادی نیز مشخص شدند که شامل سورپرایزهایی بوده است.

آثار مختلفی در دو دسته فیلم‌نامه اقتباسی و فیلم‌نامه اورجینال در مراسم جوایز WGA 2025 نامزد شدند که در میان آن‌ها، حضور برخی عناوین قابل توجه است. این عناوین نیز فیلم Challengers، فیلم Hit Man، فیلم Civil War و فیلم **My Old A است.

جدای از اینکه حضور این آثار در بین نامزدها تعجب‌برانگیز است، این در حالی است که بسیاری از فیلم‌های مدعی جوایز اسکار امسال توسط انجمن نویسندگان آمریکا واجد شرایط تشخیص داده نشدند و در بین نامزدهای مراسم امسال حضور ندارند. فیلم‌هایی همچون فیلم The Brutalist، فیلم Sing Sing، فیلم A Different Man، فیلم Dídi، فیلم Hard Truths، فیلم His Three Daughters، فیلم The Seed of the Sacred Fig و فیلم The Substance در بین نامزدهای این مراسم نیستند.

عدم حضور این آثار سینمایی در بین نامزدهای مراسم WGA 2025 که جزو آثار مدعی امسال هستند، احتمالا به خاطر این است که فیلم‌نامه این آثار سینمایی توسط افرادی نوشته شده که جزوی از انجمن نویسندگان آمریکا نیستند. رأی‌گیری برای مشخص کردن برندگان این مراسم نیز تا ۲۷ ژانویه سال ۲۰۲۵ میلادی ادامه خواهد داشت. فهرست نامزدهای این مراسم به صورت زیر است:

اخبار سینما ، فیلم و سریال ، نمایشگاه و جشنواره

A Real Pain, WGA, WGA 2025

منبع متن: gamefa