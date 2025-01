اسپایک لی تمایل دارد فیلم Liberty را کارگردانی کند

فیلم «Liberty» که قرار است یک درام نظامی کمدی بر اساس داستانی از نویسندگان ربکا مورگا و جالیسا کانوی باشد، نظر اسپایک لی را به خود جلب کرده است.

فیلم “Liberty” که از فیلم کلاسیک “The Last Detail” الهام گرفته شده است داستان گروهی از دانشجویان نظامی را در یک شب خاص در شهر نیویورک دنبال می کند. با همکاری مورگا و کانوی به عنوان دو نیروی نظامی کهنه‌کار، این پروژه در مسیر پیشرفت قرار دارد و ممکن است به زودی ساخت آن در استودیو‌ی آمازون شروع شود.

بنا به گزارش منتشر شده، اسپایک لی تمرکزش را از پروژه های قبلی‌اش مانند “Da Understudy” و “Boner” تغییر داده است تا توسعه‌ی فیلم “Liberty” را تسریع بخشد. او سال گذشته «Highest 2 Lowest» را به پایان رساند، که تفسیری جدید از فیلم کلاسیک «High and Low» ساخته‌ی آکیرا کوروساوا است. فیلم «Highest 2 Lowest» با بازی دنزل واشنگتن برای اکران در تابستان ۲۰۲۵ و نمایش در جشنواره فیلم کن برنامه ریزی شده است. از آثار اخیر اسپایک لی می‌توان فیلم تحسین شده‌ی «Da 5 Bloods» و مستند «American Utopia» را نام برد که در کنار دیگر آثار فاخر و شناخته‌ شده‌اش مانند «Do the Right Thing» و «Malcolm X» قرار میگیرند.

منبع: World of Reel