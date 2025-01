کارگردان بازی Dragon Age The Veilguard پس از ۱۸ سال از EA جدا شد؛ احتمال تعطیل شدن شعبه ادمونتون بایوور

Corinne Busche، که از فوریه ۲۰۲۲ سمت کارگردانی بازی Dragon Age The Veilguard را برعهده داشت، از استودیوی بایوور (BioWare) و شرکت EA جدا شد.

او از فوریه ۲۰۲۲، با همکاری با کارگردان خلاق بازی توسعه عنوان The Veilguard را رهبری کرد. توسعه آخرین نسخه سری Dragon Age بسیار طولانی و پر از ایده‌هایی بود که به نسخه نهایی نرسیدند، اما Busche نقشی کلیدی در نسخه‌ای که به انتشار رسید داشت. علاوه بر Dragon Age The Veilguard، ایشان روی چندین نسخه سری The Sims نقش مهمی داشته است.

خبر جدایی کارگردان بازی را نخستین بار جف گراب (Jeff Grubb)، منبع داخلی صنعت بازی، اعلام کرد که ساعاتی بعد تایید شد. گراب همچنین گفت که احتمالا شعبه ادمونتون استودیوی بایوور قرار است تعطیل شود. او اضافه کرد جزئیات این اتفاق هنوز مشخص نیست و در چند ساعت آینده احتمالا شاهد فاش شدن اطلاعات بیشتری خواهیم بود.