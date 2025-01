جین‌نات وارک کارگردان فیلم‌های Jaws 2 و Somewhere in Time در ۸۵ سالگی درگذشت

جین‌نات وارک، کارگردان برجسته فرانسوی-آمریکایی که به خاطر کارهایش در سینما و تلویزیون شهرت زیادی داشت، در تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۲۵ در سن ۸۵ سالگی درگذشت. دوران فعالیت وارک در سینما چندین دهه را در بر می‌گیرد. او آثار برجسته‌ای همچون Jaws 2 و Santa Claus: The Movie و Somewhere in Time را کارگردانی کرده […]