در این مقاله به برخی از بهترین و هوشمندانه‌ترین رویکردهای بخش‌های آموزشی در بازی‌های ویدیویی پرداخته و آن‌ها را زیر ذره‌بین قرار خواهیم داد.

بخش‌های آموزشی و چگونگی ارائه‌ی آن‌ها در بازی‌ها را شاید بتوان یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های هر تجربه‌ای دانست چرا که این آموزش‌ها میزان دسترسی و تسلط پلیر بر آن بازی را تعریف می‌کنند. حال سوالی که پیش می‌آید آن است که چه نوع رویکردی در قبال بخش آموزشی در بازی‌ها مثبت و چه نوعی منفی تلقی می‌شود؟ بخش آموزشی در بازی‌ها با وجود آن که از اهمیت بسیاری برخوردار است اما نحوه پیاده‌سازی آن پتانسیل آن را دارد که پلیر را در بازی غرق کند و یا به طور کلی او را خسته کرده و اشتیاقش برای ادامه تجربه را کور کند.

در ادامه قصد داریم به برخی از نمونه رویکردهای بسیار مطلوب و حتی هوشمندانه نسبت به بخش آموزشی و یا به اصطلاح “Tutorial” در تجربه‌های گیمینگ بپردازیم و در همان راستا از برخی بازی‌ها به عنوان مثال‌هایی برای درک بهتر استفاده خواهیم کرد.

آموزش به واسطه‌ی پازل – Portal

منبع متن: gamefa