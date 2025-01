کارگردان The Blood of Dawnwalker از دلیل جدایی برخی از توسعه‌دهندگان CD Projekt Red می‌گوید

Konrad Tomaszkiewicz، کارگردان بازی The Blood of Dawnwalker که سابقه کارگردانی عنوان تحسین شده The Witcher 3 را در کارنامه خود دارد، در اظهارات جدید خود علت خروج برخی از توسعه‌دهندگان CD Projekt Red را توضیح داده است. کارگردان The Blood of Dawnwalker که رئیس استودیوی Rebel Wolves است، می‌گوید که اعضای این تیم به […]