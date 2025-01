حضور دیوید کرامهولتز و امیلی بیچام در فیلم Supergirl و میلی آلکاک در فیلم Superman تایید شد

طبق اخبار منتشر شده، افراد جدیدی به تیم بازیگران فیلم Supergirl اضافه شده‌اند. همچنین تایید شده است که میلی آلکاک در فیلم Superman که توسط جیمز گان در دست ساخت است حضور خواهد داشت.

طبق اطلاعات بدست آمده دیوید کرامهولتز (بازیگر فیلم Oppenheimer) و امیلی بیچام (بازیگر فیلم Into The Badlands) در نقش والدین کارا زور-ال (سوپرگرل) در فیلم مورد انتظار Supergirl: Woman of Tomorrow حضور خواهند داشت، اما این احتمال هم وجود دارد که این دو نفر به عنوان کسانی معرفی شوند که کارا را به سرپرستی گرفته‌اند.

فیلم Supergirl: Woman of Tomorrow در حال حاضر در لندن فیلم‌برداری می‌شود و اطلاعات منتشر شده از این فیلم به تعهد آن به دنیای سینمایی دی‌سی و تلاش برای داستان‌سرایی‌ای با کیفیت بالا اشاره دارد. همچنین فیلمنامه‌ای که آنا نوگیرا برای این فیلم نوشته است تمرکز زیادی بر شخصیت سوپرگرل و نمایش جنبه‌های جدیدی از او دارد.

اخبار سینما ، فیلم و سریال

James Gunn, Milly Alcock, Supergirl, Superman

منبع متن: gamefa