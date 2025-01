گزارش‌ها: گیرز آو وار تنها یکی از انحصاری‌های بزرگ ایکس‌باکس در راه PS5 است

اخیرا یک منبع معتبر ادعا کرد که مایکروسافت قصد دارد بازی Microsoft Flight Simulator 2024 و «Halo: The Master Chief Collection» را برای کنسول سونی و حتی سوییچ ۲ منتشر کند. این حرکت بخشی از استراتژی جدید مایکروسافت برای انتشار بازی‌های بیشتر روی پلتفرم‌های رقیب است.

اکنون، گزارش جدیدی از وبسایت ویندوز سنترال (Windows Central) این ادعاها را با منابع خود تأیید کرده و می‌گوید که ایکس‌باکس قصد دارد مجموعه‌های بیشتری را نیز برای پلی‌استیشن ۵ تا سال ۲۰۲۵ منتشر کند. بر اساس این گزارش، بازی هل‌بلید ۲ (Hellblade 2) از نینجا تئوری (Ninja Theory)، بازی استراتژی Age of Mythology و احتمالاً نسخه‌ی آلتیمیت گیرز آو وار ۱ نیز برای عرضه در پلی‌استیشن ۵ در سال جاری میلادی برنامه‌ریزی شده‌اند.

مدیرعامل بخش بازی‌ مایکروسافت اخیراً تأکید کرده که ایکس‌باکس مانعی برای انتشار بازی‌های انحصاری خود روی پلتفرم‌های رقیب مانند پلی‌استیشن و نینتندو در آینده نمی‌بیند. این تصمیم پس از اولین موج از پورت بازی‌ها اتخاذ شد که شامل Sea of Thieves ،Hi-Fi Rush ،Grounded و چندین بازی دیگر بود. بر اساس گزارش بلومبرگ (Bloomberg)، فیل اسپنسر (Phil Spencer) در نوامبر اعلام کرد که از نتایج اولین موج از انتشار بازی‌های چندپلتفرمی راضی است و مایکروسافت قصد دارد بازی‌های بیشتری را به پلتفرم‌های دیگر بیاورد. او گفت که خط قرمزی از این نظر نمی‌بیند و اضافه کرد که هنوز زود است تا تصمیمی درباره نسخه‌ی بعدی بازی هیلو گرفته شود.

هرچند آمار دقیق مربوط به بازی‌های چندپلتفرمی ایکس‌باکس منتشر نشده، اما نشانه‌هایی از موفقیت وجود دارد. بازی Sea of Thieves از استودیوی Rare، در ماه مه گذشته، بیشترین دانلود را در پلی‌استیشن ۵ در هر دو منطقه‌ی آمریکا و اروپا داشته است. مایکروسافت همچنین اعلام کرده که بازی Doom: The Dark Ages نیز در کنار ایندیانا جونز و دایره‌‌ی بزرگ و The Outer Worlds 2 نیز برای پلی‌استیشن ۵ منتشر خواهد شد.

منبع: VGC

نوشته گزارش‌ها: گیرز آو وار تنها یکی از انحصاری‌های بزرگ ایکس‌باکس در راه PS5 است اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala