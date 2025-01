بهترین بازی‌های تیراندازی اول‌شخص پلی‌استیشن ۴

۲۰. Rage 2

تهیه‌کننده: Bethesda Softworks / سازنده: Avalanche Studios

سال انتشار: ۲۰۱۹

ریج ۲ با تمرکز بیشتر بر اکشن‌های هیجان‌انگیز، محیط‌های رنگارنگ و لحنی شوخ‌طبعانه، پایه‌های نسخه‌ی قبلی خود را گسترش داده است. داستان این بازی ۳۰ سال پس از وقایع نسخه‌ی اول ریج رخ می‌دهد. جهان هنوز در حال بهبود از برخورد یک شهاب‌سنگ فاجعه‌بار است که زمین را به ویرانه‌ای بی‌قانون تبدیل کرده است. بشریت در نقاط پراکنده‌ای دوباره احیا شده، اما سیاره همچنان خطرناک است زیرا جهش‌یافته‌ها و جناح‌های خشونت‌آمیزی مبارزه می‌کنند. در این جامعه‌ی شکست‌خورده، جناحی نظامی به رهبری ژنرال کراس (General Cross) قصد دارد انسان‌های غیرجهش‌یافته باقی‌مانده را از بین ببرد و یک رژیم استبدادی ایجاد کند. بازیکنان در نقش واکر (Walker)، آخرین رنجر واین‌لند، ظاهر می‌شوند که مأموریتش سرنگونی این نظام و بازگرداندن آزادی به این ویرانه است. ریج ۲ در گیم‌پلی خود می‌درخشد و تجربه‌ای سریع و پرهیجان از مبارزات ارائه می‌دهد که ترکیبی از بازی‌های دوم (Doom) و مد مکس (Mad Max) است. مکانیک‌های تیراندازی اول‌شخص بازی عالی کار شده‌اند و به بازیکنان اجازه می‌دهند تا با استفاده از لیستی از سلاح‌های مختلف ویرانی به بار آورند.

بازیکنان می‌توانند توانایی‌ها، سلاح‌ها و وسایل نقلیه واکر را برای تطابق با سبک بازی خود ارتقا دهند. چه ترجیح دهید با تیراندازی مستقیم دشمنان را از بین ببرید یا به‌ صورت استراتژیک آن‌ها را از راه دور نابود کنید، بازی گزینه‌های زیادی ارائه می‌دهد. وسایل نقلیه که شامل ماشین‌های زرهی تا کامیون‌های غول‌پیکر هستند، برای پیمایش در ویرانه‌های گسترده ضروری‌اند و آن‌ها نیز قابل ارتقا هستند تا سرعت، قدرت شلیک و دوام بیشتری داشته باشند. واکر همچنین به توانایی‌های خاصی دسترسی دارد که قدرت‌های ویژه‌ای هستند که مبارزه و اکتشاف را بهتر می‌کنند. طراحی جهان باز بازی بازیکنان را به اکتشاف تشویق می‌کند، هرچند محیط بازی آنقدر که باید محتوای کافی ندارد. از طرقی برخلاف پالت رنگی تاریک و غبارآلود نسخه‌ی قبلی، این بازی رنگ‌های شادتری استفاده می‌کند که تضاد جالبی با پس‌زمینه‌ی تاریک و آخرالزمانی دنیای بازی ایجاد می‌کنند. درحالی‌که ریج ۲ نتوانست به موفقیت بازی‌های جهان‌ باز دیگر برسد، اما توانست با ترکیب منحصربه‌فردی از طنز و گیم‌پلی پر از اکشن، نامی برای خود ایجاد کند.

۱۹. Shadow Warrior 2

تهیه‌کننده: Devolver Digital / سازنده: Flying Wild Hog

سال انتشار: ۲۰۱۶

سری شدو واریور به طور کامل روی سرگرم‌کنندگی تمرکز دارد و در این میان دومین نسخه شاید گزینه‌ی بهتری برای شما باشد. داستان این بازی پنج سال پس از وقایع بازی اول جریان دارد و بار دیگر بازیکنان را در نقش لو وانگ (Lo Wang)، مزدوری شمشیرزن که همیشه به دردسر می‌افتد، قرار می‌دهد. دنیا دچار تغییرات اساسی شده است؛ مرز میان دنیای انسان‌ها و دنیای شیطانی محو شده و نتیجه‌اش یک چشم‌انداز آخرالزمانی است که در آن شرکت‌های سایبرنتیک، جادوهای باستانی و موجودات هیولاوار همزیستی دارند. لو وانگ وارد مأموریت نجات دانشمندی نابغه به نام کامیگو (Kamiko) از چنگ یک شرکت قدرتمند می‌شود. اوضاع زمانی پیچیده‌تر می‌شود که روح کامیگو در بدن لو وانگ گیر می‌افتد و این دو مجبور می‌شوند با هم همکاری کنند تا حقیقت پشت آزمایش‌های شرکت و هجوم شیاطین را کشف کنند.

گیم‌پلی بازی جایی است که این بازی می‌درخشد زیرا نباید توقع داستانی پیچیده و غنی از آن داشته باشید زیرا اصلا هدف سازندگان هم این نبوده است. برخلاف نسخه‌ی قبلی که بیشتر خطی بود، این دنباله از ساختاری نیمه‌ جهان‌ باز بهره می‌برد و به بازیکنان مراحل گسترده‌ای با مسیرهای متعدد ارائه می‌دهد. این تغییر، حس پویایی و کاوش بیشتری به بازی می‌دهد و بازیکنان را تشویق می‌کند تا از داستان اصلی فاصله گرفته و به دنبال غنیمت‌ها , چالش‌ها بگردند. بازیکنان می‌توانند از مجموعه‌ای بیش از ۷۰ سلاح استفاده کنند که از کاتانا و شوریکن‌های سنتی گرفته تا تفنگ‌های پلاسمایی پیشرفته و شاتگان‌‌های قدرتمند را شامل می‌شود. از نظر بصری، نیز بازی کیفیت نسبتا خوبی دارد و محیط‌های بازی بسیار پرجزئیات و متنوع هستند.

۱۸. Turok 2 Seeds of Evil

تهیه‌کننده: Acclaim Entertainment / سازنده: Iguana Entertainment

سال انتشار: ۱۹۹۸

بازی توروک ۲: بذرهای شرارت (Turok 2: Seeds of Evil) که در سال ۱۹۹۸ برای کنسول نینتندو ۶۴ منتشر شد و سپس به پلتفرم‌های دیگر نیز آمد، یکی از بازی‌های تیراندازی اول‌شخص بود که در دوران طلایی بازی‌های ویدیویی قلب گیمرها را تسخیر کرد. این بازی که به‌ عنوان دنباله‌ای برای بازی توروک: شکارچی دایناسور (Turok: Dinosaur Hunter) معرفی شد، در تمام جنبه‌ها نسبت به نسخه‌ی قبلی خود پیشرفت کرد و تجربه‌ای ارائه داد که همچنان در میان هواداران این ژانر به‌ عنوان یک اثر کلاسیک جذاب شناخته می‌شود. گفتنی است که سری بازی‌های توروک بر اساس مجموعه کتاب‌های کمیکی ساخته شده‌اند که توسط وسترن پابلیشینگ (Western Publishing) و دل کامیکس (Dell Comics) منتشر شده‌اند. این مجموعه داستان‌های جنگجویی را دنبال می‌کند که باید جهان خود را در برابر تهدیداتی محافظت کند. در حالی که نسخه اول، توروک: شکارچی دایناسور، بر مبارزه با موجودات ماقبل تاریخ و انسان‌های سرکش متمرکز بود، توروک ۲: بذرهای شرارت با ارائه دشمنان و محیط‌های متنوع‌تر سطح کار را ارتقا داد. داستان این نسخه با معرفی توروک جدید، جاشوا فایرسید (Joshua Fireseed)، آغاز می‌شود که وظیفه محافظت از سرزمین گمشده را بر عهده می‌گیرد؛ قلمروی جادویی که زمان و مکان در آن به هم می‌پیوندند. فایرسید باید جلوی هیولای کیهانی به نام پریماجن (Primagen) را بگیرد که قصد دارد از زندان خود فرار کند و تمام ابعاد هستی را به هرج‌ومرج بکشد. در این راه، آدون (Adon)، او را راهنمایی می‌کند تا توتم‌های انرژی‌ای را که پریماجن را در بند نگه داشته‌اند، نابود کند.

توروک ۲ ترکیبی از کاوش، پلتفرمینگ، حل معما و مبارزات شدید ارائه داد. آنچه این بازی را از دیگر آثار تیراندازی آن دوره متمایز می‌کرد، طراحی پیچیده مراحل بود که شامل نقشه‌های گسترده و غیرخطی، پر از رازها، مسیرهای جایگزین و اهداف مختلف می‌شد. این بازی مجموعه‌ای از سلاح‌های تخیلی و مرگبار را معرفی کرد که همچنان به‌عنوان برخی از نمادین‌ترین سلاح‌ها در تاریخ بازی‌های تیراندازی شناخته می‌شوند. از ابزار وحشتناک Cerebral Bore که به جمجمه دشمن نفوذ کرده و منفجر می‌شد، گرفته تا Scorpion Missile Launcher که توانایی نابودی چندین دشمن را داشت، تنوع تسلیحات در توروک ۲ بسیار چشمگیر بود. دشمنان شامل مجموعه‌ای از هیولاهای بیگانه، جهش‌یافته‌ها و موجودات ترسناک بودند که هرکدام رفتارها و نقاط ضعف منحصر به فردی داشتند. هوش مصنوعی بازی در زمان خود پیشرفته بود زیرا دشمنان تاکتیک‌های خود را تطبیق داده و اغلب به صورت هماهنگ حمله می‌کردند، که این هر برخورد را چالش‌برانگیز می‌کرد. خوشبختانه نسخه بازسازی‌شده‌ای از توروک ۲ برای پلی‌استیشن ۴ منتشر شده که شامل گرافیک بهبودیافته، کنترل‌های اصلاح‌شده و موارد دیگری است که بازی را برای مخاطبان مدرن دسترس‌پذیرتر کرده است. جالب است بدانید که دایناسور‌ها که اغلب به عنوان موجوداتی تهدیدآمیز، بزرگ و وحشی به تصویر کشیده شده‌اند که انسان‌ها را به عنوان غذای خود می‌بینند، در این بازی، این دایناسور‌ها صرفا مانند یک پیش غذا قبل از رویداد اصلی یعنی مبارزه با باس‌ها هستند. این اثر شایسته‌ی قرار گرفتن در همان رده‌ی آثار تیراندازی برجسته‌ای مانند دوم و ولفنشتاین است.

۱۷. Ion Fury

تهیه‌کننده: 3D Realms / سازنده: Voidpoint

سال انتشار: ۲۰۱۸

در عصری که صنعت بازی بیشتر به گرافیک‌های واقع‌گرایانه و دنیاهای باز وسیع توجه دارد، آیون فیوری مانند یک اثر کلاسیک می‌درخشد. این بازی که ترکیبی از بهترین عناصر بازی‌های تیراندازی اول‌شخص دهه ۹۰ با حس و حال تازه و مدرن است، توسط سازندگان Duke Nukem ۳D منتشر شده است. جالب است بدانید که بازی با استفاده از موتور Build ساخته شده است یعنی موتوری که در ساخت Duke Nukem ۳D، شدو واریور (Shadow Warrior) و بلاد (Blood) مورد استفاده قرار گرفت. در حالی که اکثر بازی‌های مدرن از عناصر سه‌بعدی پیشرفته استفاده می‌کنند، آیون فیوری جذابیت پیکسلی و گیم‌پلی سریع بازی‌های قدیمی را به آغوش می‌کشد. بازیکنان در نقش شلی بمب‌شل ظاهر می‌شوند؛ یک کارشناس خنثی‌سازی بمب که به یک ارتش یک‌نفره تبدیل شده است. شلی یک پروتاگونیست ضعیف نیست؛ او یک زن شوخ‌طبع و شجاع است که مصمم به نابودی دکتر جادوس هسکل و ارتش هیولاهای سایبرنتیکی اوست. جملات طنزآمیز و با اعتمادبه‌نفس او، شخصیت و طنزی به بازی اضافه می‌کند که یادآور پروتاگونیست‌های مرد بازی‌های تیراندازی دهه‌ی ۹۰ است.

در هسته‌ی خود، آیون فیوری یک گیم‌پلی سریع، روان و بی‌رحمانه دارد. بازیکنان باید در محیط‌های پیچیده بدوند، از تیر دشمنان جاخالی دهند و با استفاده از مجموعه‌ای از سلاح‌ها که هر کدام با حس و کاربرد منحصربه‌فرد خود هستند، دشمنان را از پا درآورند. طراحی مراحل نیز یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی بازی است و از طرفی این مراحل با زیبایی بصری پیکسلی خاصی ایجاد شده‌اند که شما را خسته نمی‌کند. از طرفی برای علاقه‌مندان به تکمیل صددرصدی بازی، این اثر پر از رازهایی برای کشف است. در واقع از اتاق‌های مخفی گرفته تا ارجاعات پنهان به فرهنگ عامه‌ی دهه ۹۰، آیون فیوری به کسانی که وقت خود را برای کاوش در مراحل دقیق آن می‌گذارند، پاداش می‌دهد. آیون فیوری چیزی بیش از یک بازگشت به گذشته است و نشان می‌دهد که فلسفه‌ی طراحی بازی‌های دهه‌ی ۹۰ هنوز می‌تواند برای مخاطبان امروزی جذاب باشد.

۱۶. Quake 2

تهیه‌کننده: Bethesda Softworks / سازنده: id Software

سال انتشار: ۱۹۹۷

زمانی که بازی Quake 2 توسط اید سافتور در سال ۱۹۹۷ منتشر شد، لحظه‌ای تحول‌آفرین در تاریخ بازی‌های ویدیویی رقم خورد. به عنوان دنباله‌ای برای بازی اول، این بازی هم انتظارات را برآورده کرد و هم هویت مستقل خود را ساخت. برخلاف نسخه‌ی قبلی که فضایی تاریک و فانتزی داشت، این دنباله به سمت داستانی علمی‌تخیلی حرکت کرد. بازی شما را با گونه‌ای بیگانه به نام استروگ (Strogg) آشنا می‌کند؛ نژادی خشن که به دنبال استفاده از منابع انسانی هستند. بازیکن در نقش یک سرباز فضایی به نام بیترمن (Bitterman) ظاهر می‌شود که بخشی از ناوگان زمینی است که برای حمله به سیاره استروگ‌ها و پایان دادن به تهدید آن‌ها اعزام شده است. اما این مأموریت به سرعت به مشکل برمی‌خورد و بیترمن به یکی از معدود بازماندگان تبدیل می‌شود. حال بازیکن باید مأموریتی پرمخاطره را برای از کار انداختن ماشین جنگی استروگ‌ها دنبال کند که در نهایت به رویارویی با رهبر آن‌ها، ماکرون (Makron)، ختم می‌شود. اگرچه داستان نسبتاً ساده است، اما اجرای آن از طریق محیط‌های جذاب و کات‌سین‌های حداقلی، بازیکنان را کاملاً درگیر ماجرا می‌کند.

در قلب این بازی، موتور پیشرفته‌ی Quake II Engine قرار داشت که استانداردهای جدیدی را در صنعت بازی تعیین کرد. این موتور ویژگی‌های پیشرفته‌ای را معرفی کرد و این نوآوری‌ها محیط‌هایی ایجاد کردند که نسبت به بازی‌های تیراندازی قبلی زنده‌تر و غوطه‌ورکننده‌ به نظر می‌رسیدند. Quake 2 با حفظ مبارزات سریع و هیجان‌انگیز نسخه‌ی اصلی، مکانیک‌های جدیدی را معرفی کرد که عمق بیشتری به تجربه‌ی بازی بخشید. بازیکنان در محیط‌های گسترده و به هم پیوسته حرکت کرده و اهداف مختلفی مانند نابود کردن تأسیسات دشمن یا پیدا کردن آیتم‌های کلیدی را دنبال می‌کردند. این گیم‌پلی مبتنی بر اهداف، تغییری تازه نسبت به ساختار خطی «خروجی را پیدا کن» در بسیاری از بازی‌های تیراندازی آن زمان بود. هوش مصنوعی دشمنان، اگرچه بر اساس استانداردهای امروزی ساده است، در زمان خود عالی بود. خوشبختانه در سال ۲۰۲۳، نسخه بازسازی‌شده‌ای از این اثر منتشر شد که شامل بهبودهای مدرن مانند گرافیک بهتر، قابلیت کراس‌پلی و غیره بود. این بازسازی نه تنها بازی را به نسل جدیدی از بازیکنان معرفی کرد، بلکه برای طرفداران قدیمی نیز حسی از نوستالژی ایجاد کرد. در نهایت گفتنی است که حتی دهه‌ها پس از انتشار، این اثر همچنان الهام‌بخش توسعه‌دهندگان است و ثابت می‌کند که آثار کلاسیک عالی هرگز از بین نمی‌روند.

۱۵. Postal: Brain Damaged

تهیه‌کننده: Running With Scissors / سازنده: Hyperstrange

سال انتشار: ۲۰۲۲

کمتر بازی ویدیویی می‌تواند به اندازه‌ی مجموعه پستال (Postal) ادعای جنجال و طنز بی‌پرده داشته باشد. از زمان آغاز این سری در سال ۱۹۹۷، پستال همواره به شکستن مرزهای ادب و اخلاق مشهور بوده است، به‌طوری که بازیکنان را یا به خنده‌های شدید یا شوکه شدن عمیق وا‌می‌دارد. در سال ۲۰۲۲، شرکت Running With Scissors تصمیم گرفت از فرمول معمول این سری فاصله بگیرد و با همکاری استودیوی هایپراسترانج یک اسپین‌آف مستقل به نام Postal: Brain Damaged منتشر کند که مسیری جدید را برای این سری ایجاد کرد. این نسخه محیط‌های نسبتاً واقع‌گرایانه نسخه‌های قبلی را کنار گذاشته و مستقیماً به ذهن آشفته پستال دود (Postal Dude)، ضدقهرمان بدنام این سری، می‌پردازد. این بازی در مناظر پیچیده‌ی ذهن او جریان دارد و به جای فرمت قبلی سری از مراحل طراحی‌شده و فشرده‌ای استفاده می‌کند که هرکدام عجیب‌تر از دیگری هستند. پستال دود در موقعیت‌های سورئالی قرار می‌گیرد، در حالی که با انبوهی از دشمنان مبارزه می‌کند که نماد کابوس‌های بی‌ثبات او هستند. این دشمنان شامل پرستاران هیولا، زن‌های خشمگین و حتی شیاطین می‌شوند. لحن بازی با شوخی‌های بی‌ادبانه، طنز سیاسی و مقداری از جنون مطلق، همان چیزی است که از این سری انتظار دارید.

از نظر گیم‌پلی طرفداران بازی‌های تیراندازی اول‌شخص کلاسیک دهه‌ ۱۹۹۰ مانند دووم (DOOM) و کوییک (Quake) با این اثر احساس راحتی خواهند کرد. این بازی همان گیم‌پلی پرسرعت و بی‌محدودیت آن آثار کلاسیک را اتخاذ کرده و با عناصر مدرن ترکیب کرده است. بازیکنان با سرعت از میان مراحل پیچ‌ در پیچ می‌دوند و امواجی از دشمنان را با مجموعه‌ای از سلاح‌های عجیب و غریب نابود کنند. بازی مقداری چالش‌برانگیز است اما این بخشی از جذابیت آن نیز محسوب می‌شود. همچنین این نسخه از یک سبک هنری رنگارنگ و کارتونی استفاده می‌کند که با تم سورئال آن کاملاً همخوانی دارد. مراحل بازی پر از جزئیات و استراگ هستند که بازیکنان را برای کاوش و کشف رازهای عجیب و طنزهای نامتعارف تشویق می‌کند. به طور کلی این بازی یک تجربه‌ی عجیب و پر از آدرنالین است که جوهره‌ی آنچه سری پستال را مشهور کرده است، حفظ می‌کند و در عین حال هویت منحصربه‌فرد خود را ایجاد می‌کند که تجربه‌ی آن برای هر کسی که به دنبال یک بازی تیراندازی پر از کمدی و آشوب است، پیشنهاد می‌شود.

۱۴. Borderlands 3

تهیه‌کننده: 2K / سازنده: Gearbox Software

سال انتشار: ۲۰۱۹

بوردرلندز ۳ همان گیم‌پلی پرهیجان، لوت‌ محور و طنز خاص را ارائه می‌دهد که طرفداران این سری دوست دارند، در حالی که عناصر جدیدی را برای بهبود فرمول این مجموعه معرفی می‌کند. محور داستان این نسخه حول دوقلوهای تروی و تایرین، می‌چرخد؛ دو شخصیت شرور خودشیفته که به دنبال دستیابی به قدرت والت‌هایی هستند که در سراسر کهکشان پراکنده شده‌اند. آن‌ها که رهبران فرقه‌ای به نام فرزندان والت هستند، قصد دارند با جذب قدرت سایرن‌ها، موجودات اسرارآمیز با توانایی‌های فوق‌العاده، به مقام خدایی برسند. بازیکنان در نقش یکی از چهار والت‌ هانتر جدید با توانایی‌ها، سبک‌های بازی و پیشینه‌های منحصر به فرد قرار می‌گیرند. همراه با شخصیت‌های نمادین بازگشته مانند لیلیث و ماکسی، بازیکنان باید کلیپسوها و ارتش پرهرج و مرج آن‌ها را متوقف کنند تا از تخریب بین‌ کهکشانی جلوگیری کنند.

یکی از ویژگی‌های برجسته سری بوردرلندز تنوع بی‌نظیر سلاح‌های آن است و بردرلندز ۳ این ویژگی را به اوج می‌رساند. با هزاران اسلحه‌ی تولید شده به صورت تصادفی، بازیکنان می‌توانند از تفنگ‌هایی استفاده کنند که برق تولید می‌کنند، نارنجک شلیک می‌کنند و غیره. از طرفی سیستم لوت حس مداوم پیشرفت را تضمین می‌کند، زیرا بازیکنان همیشه در جست‌جوی تجهیزات بهتر و آیتم‌های لجندری نادر هستند. به طور کلی از نظر گیم‌پلی، بهترین اثر لوتر شوتری که می‌توانید روی پلی‌استیشن ۴ تجربه کنید، بدون شک بوردرلندز ۳ است. این بازی همچنین طنز نمادین این سری را حفظ کرده و شخصیت‌ها همچنان عجیب و غریب هستند و با دیالوگ‌های به‌یادماندنی و پیچش‌های غیرمنتظره مخاطب را سرگرم می‌کنند. سبک هنری خاص امضای سری نیز در این نسخه حفظ شده و به آن ظاهر کمیک‌بوکی خاصی به بازی می‌بخشد. در نهای چه یک طرفدار قدیمی باشید و چه یک تازه‌وارد به این سبک، قابلیت تکرار بی‌پایان بازی تضمین می‌کند که برای همه چیزی وجود دارد.

۱۳. Prey

تهیه‌کننده: Bethesda Softworks / سازنده: Arkane Austin

سال انتشار: ۲۰۱۷

پرِی یک بازی اکشن ماجراجویی اول‌شخص است که با ترکیب عناصر علمی‌تخیلی، وحشت بقا و ایمرسیو سیم، تجربه‌ای عمیق و درگیرکننده را ارائه می‌دهد. داستان این بازی در سال ۲۰۳۲ و در ایستگاه فضایی تالوس ۱ (Talos I) که در مدار ماه قرار دارد، اتفاق می‌افتد. در این خط زمانی متفاوت، جان اف. کندی (John F. Kennedy) از ترور سال ۱۹۶۳ جان سالم به در می‌برد و این موضوع منجر به تسریع در اکتشافات فضایی بشریت می‌شود. این پیشرفت به کشف تایفون (Typhon)، یک گونه‌ی بیگانه مرموز با توانایی‌های تحول‌پذیر و مرگبار، منجر می‌شود. بازیکن نقش مورگان یو (Morgan Yu) را بر عهده دارد که جنسیت آن بر اساس انتخاب بازیکن تعیین می‌شود. مورگان با خاطراتی پراکنده در تالوس ۱ بیدار می‌شود و به سرعت متوجه می‌شود که این ایستگاه توسط تایفون‌ها تسخیر شده است. با پیام‌های رمزآلودی از گذشته مورگان، بازیکنان باید حقیقت نقش خود در این آشفتگی را کشف کنند و سرنوشت ایستگاه و شاید بشریت را تعیین کنند.

در هسته‌ی خود، این بازی خلاقیت و آزمایش را تشویق می‌کند. این بازی که از آثاری مانند سیستم شاک (System Shock) و بایوشاک (BioShock) الهام گرفته، روش‌های متعددی برای رویارویی با چالش‌ها ارائه می‌دهد که ترکیبی از اکشن، مخفی‌کاری و حل معماها است. یکی از ابزارهای خلاقانه در بازی، GLOO Cannon است که در واقع یک سلاح چندمنظوره است. این سلاح می‌تواند دشمنان را منجمد کند، سکوهایی برای عبور بسازد و آتش‌ها را خاموش کند. این ابزار نمادی از تمرکز بازی بر خلاقیت بازیکن است. در این میان روایت بازی غیرخطی است و پایان‌های متعددی بر اساس انتخاب‌های بازیکن دارد. این پایان‌ها به گونه‌ای آشکار می‌شوند که بازیکنان را وادار می‌کند به تصمیمات خود در طول بازی فکر کنند و در نهایت پیچشی ارائه می‌دهند که همه تجربیات آن‌ها را دستخوش تغییر می‌کند. در نهایت چه طرفدار آثار علمی تخیلی باشید، چه وحشت بقا یا امیرسیو و تیراندازی، پری یک سفر فراموش‌نشدنی به ناشناخته‌ها ارائه می‌دهد.

۱۲. Killzone: Shadow Fall

تهیه‌کننده: Sony / سازنده: Guerrilla Games

سال انتشار: ۲۰۱۳

به‌ عنوان ششمین نسخه از این مجموعه، شَدو فال بازیکنان را به دنیایی زیبا و پیچیده از نظر سیاسی می‌برد که در بستر یک جهان علمی‌تخیلی جنگ‌زده روایت می‌شود. داستان بازی ۳۰ سال پس از وقایع کیلزون ۳ رخ می‌دهد، در آینده‌ای که افراد Helghast و وکتاها در سیاره‌ای مشترک به نام وکتا زندگی می‌کنند. این هم‌زیستی ناآرام، منجر به سناریویی شبیه جنگ سرد می‌شود که پر از جاسوسی، دسیسه‌های سیاسی و درگیری‌های مختلف است. در شدو فال، بازیکنان در نقش لوکاس کلن (Lucas Kellan)، یکی از نیروهای آژانس امنیتی وکتا (VSA) ظاهر می‌شوند. داستان کلن با یک رویداد تراژیک در کودکی آغاز می‌شود که مسیر زندگی او را شکل می‌دهد و انگیزه‌ها و وفاداری‌اش به وکتا را تعیین می‌کند.

نقش لوکاس کلن به‌عنوان یک مارشال، ترکیبی از مخفی‌کاری، استراتژی و نبردهای تمام‌عیار را به بازیکنان ارائه می‌دهد. شخصیت اصلی بازی تنها یک سرباز نیست، بلکه ابزاری در دست دولت است که میان وظیفه و دوراهی‌های اخلاقی ناشی از جنگی که با تبلیغات و تعصب هدایت می‌شود، گرفتار شده است. گوریلا گیمز با شدو فال نوآوری‌های جدیدی به فرمول سری افزود. طراحی باز مراحل بازی بازیکنان را تشویق می‌کند تا محیط را کاوش کنند و رویکردهای مختلفی برای اهداف خود انتخاب کنند. از طرفی تسلیحات بازی با اینکه آینده‌نگرانه است، اما همچنان واقعی به نظر می‌رسد و تجربه تیراندازی لذت‌بخشی را با مجموعه‌ای از سلاح‌ها ارائه می‌دهد. این بازی در حالی که به‌ خاطر گرافیک و گیم‌پلی نوآورانه‌اش تحسین شد، به خاطر ریتم داستان و شخصیت‌پردازی نه چندان خوب نقدهای مختلفی دریافت کرد.

۱۱. Destiny 2

تهیه‌کننده: Activison / سازنده: Bungie

سال انتشار: ۲۰۱۷

از زمان انتشار خود در سال ۲۰۱۷، دستینی ۲ به یکی از جذاب‌ترین و جاه‌طلبانه‌ترین بازی‌های سرویس محور در جهان تبدیل شده است. این بازی در هسته‌ی خود یک اثر تیراندازی اول‌شخص با عناصر بازی‌های نقش‌آفرینی است که در منظومه شمسی‌ای رو به فروپاشی جریان دارد. آخرین شهر امن بشریت تحت حفاظت نگهبانان قرار دارد، جنگجویانی فوق‌العاده که توسط نیروی مرموزی به نام نور توانمند شده‌اند. این نگهبانان وظیفه دارند از بشریت محافظت کنند و با دشمنانی از امپراتوری‌های بیگانه تا موجودات باستانی و خدای‌گونه مبارزه کنند. دنیای بازی زنده و دائماً در حال گسترش است و خوشبختانه بانجی با محتوای جدید، رویدادها و به‌روزرسانی‌های مداوم آن را بهبود می‌دهد. هر مکان به عنوان پس‌زمینه‌ای برای نبردهای حماسی و داستان‌های جذاب عمل می‌کند و بازیکنان را در یک دنیای در حال تکامل از درگیری و کشف غرق می‌کند.

این بازی عناصر تیراندازی لذت‌بخشی که بانجی در سری هیلو به کار برده بود را به کمال رساند و با مکانیک‌های منحصر‌به‌فرد نظیر کلاس‌‌های مختلف بازیکنان ترکیب می‌کند. این در حالی است که هر کلاس زیرکلاس‌هایی دارد که به بازیکنان اجازه می‌دهد توانایی‌های خود را بیشتر شخصی‌سازی کنند و سبک بازی دلخواه خود را داشته باشند. دستینی ۲ محتویاتی برای انواع بازیکنان ارائه می‌دهد. مأموریت‌های داستانی تجربه‌های روایتی غنی را فراهم می‌کنند، در حالی که طرفداران PvP می‌توانند وارد بخش‌های چندنفره شوند. خوشبختانه این بازی فعلا به صورت رایگان در دسترس است اما برای خرید محتویات اضافی آن باید هزینه بپردازید که البته ارزشش را دارد. همچنین از آنجایی که فعلا خبری از دستینی ۳ نیست، این بازی با داستان‌های جدید، مکانیک‌های گیم‌پلی و نوآوری‌های بیشتر گسترش خواهد یافت.

۱۰. Warhammer 40000: Boltgun

تهیه‌کننده: Focus Entertainment / سازنده: Auroch Digital

سال انتشار: ۲۰۲۳

این بازی بومر شوتر مهیج از مجموعه بازی تحسین‌شده‌ی Warhammer ۴۰K به طور کاملا ناگهانی در سال ۲۰۲۳ منتشر شد و همه را غافلگیر کرد. در این بازی بازیکنان نقش یک تفنگدار فضایی ترسناک را بر عهده می‌گیرند که برای پاکسازی جهان از مرتد‌ها فرستاده شده است. این بازی که از آثار کلاسیک این سبک الهام گرفته، در نگاه اول ممکن است که ساده به نظر برسد، اما اینطور نیست. این بازی سلاح‌های متنوع و جذابی را در اختیار شما قرار داده و شما را به درون مراحل متنوعی می‌اندازد که در آن‌ها باید به انبوهی از موجودات شلیک کنید و نابودشان کنید. با این حال، این بازی آسان نیست و با پیشرفت بیشتر، موجودات بیشتری قدرت شما را آزمایش خواهند کرد.

بازی نه تنها در گیم‌پلی بلکه از نظر سبک بصری نیز از آثار گذشته بهره می‌برد و با استفاده از هنر پیکسلی حس بازی‌های تیراندازی دهه‌ی ۹۰ را زنده می‌کند. این طراحی نه تنها برای طرفداران قدیمی جذاب است، بلکه بازیکنان جدید را با زیبایی‌‌شناسی کلاسیک صنعت بازی آشنا می‌کند. محیط‌های بازی به‌ دقت و با جزئیات فراوانی طراحی شده‌اند تا اتمسفر تاریک دنیای وارهمر 40K را بازتاب دهند. به طور کلی برای طرفداران سری وارهمر که به دنبال تجربه‌ی چیزی متفاوت با محوریت هستند و همچنین افرادی که آثار کلاسیک را می‌پسندند، بولت‌گان اثری است که نباید نادیده گرفته شود.

۹. Deus Ex: Mankind Divided

تهیه‌کننده: Square Enix / سازنده: Eidos-Montréal

سال انتشار: ۲۰۱۶

چهارمین نسخه‌ی اصلی از مجموعه‌ی نمادین Deus Ex بازیکنان را دعوت می‌کند تا در جهانی که در مرز فروپاشی قرار دارد، غرق شوند؛ جایی که مرز بین انسان و ماشین محو شده و آینده‌ی بشریت در خطر است. داستان بازی در سال ۲۰۲۹ و دو سال پس از حادثه‌ی معروف Aug در انقلاب انسانی رخ می‌دهد. این رویداد باعث شده که افراد دارای تقویت‌های سایبری به‌ دلیل یک سیگنال مخرب کنترل خود را از دست داده و خشونت‌آمیز رفتار کنند. اکنون، افراد تقویت‌ شده منزوی شده و تحت تبعیض‌های بی‌امان قرار می‌گیرند. این موضوع پس‌زمینه‌ی بازی را تشکیل می‌دهد و فضایی پر از تنش، بی‌اعتمادی و فروپاشی اجتماعی ایجاد می‌کند. شهر پراگ که محل اصلی بازی است، یک هزارتوی تاریک و سرکوب‌کننده از نورهای نئونی و زیرساخت‌های در حال فروپاشی است. حضور سنگین پلیس، معماری پیچیده و جزئیات جذاب این شهر را زنده و در عین حال خفقان‌آور نشان می‌دهد. بازیکنان بار دیگر در نقش آدام جنسن (Adam Jensen)، مأمور سابق پلیس که اکنون تقویت‌شده و به مأمور مخفی تبدیل شده است، ظاهر می‌شوند. جنسن اکنون برای نیروی ضربت ۲۹ (TF29)، یک واحد ضدتروریسم تحت حمایت اینترپل، کار می‌کند؛ در حالی که به‌ طور مخفیانه با گروه هکری به نام Juggernaut Collective همکاری دارد. این دوگانگی در وفاداری‌های او یک روایت اخلاقی پیچیده ایجاد می‌کند، در حالی که جنسن تلاش می‌کند تا حقیقت پشت توطئه‌های جهانی سازمان‌یافته را کشف کند.

از منظر گیم‌پلی بازی در ارائه‌ی رویکردی آزادانه برای حل مشکلات، عالی عمل می‌کند. چه ترجیح شما مخفی‌کاری باشد، چه هک کردن یا استفاده از نیروی فیزیکی، بازی به سبک بازی شما تطبیق پیدا می‌کند و به طور کلی بازی سلاح‌ها و گزینه‌های فراوانی برای غلبه بر چالش‌ها ارائه می‌دهند. پراگ به‌ عنوان یک دنیای مرکزی با جزئیات غنی، مملو از مأموریت‌های فرعی، مناطق پنهان و تصمیم‌گیری‌های اخلاقی مبهم است. این مأموریت‌های فرعی صرفاً محتوای اضافی نیستند؛ بلکه به‌طور عمیق به زندگی شخصیت‌های غیرقابل‌بازی می‌پردازند. مبارزات روان و رضایت‌بخش است، اما مخفی‌کاری همچنان بهترین جنبه از گیم‌پلی است. حرکت در مجاری هوا، غیرفعال کردن سیستم‌های امنیتی و دور زدن نگهبانان حس تسلطی لذت‌بخش ایجاد می‌کند. طراحی مراحل بازی بازیکنان را به اکتشاف تشویق می‌کند و به افرادی که خلاقانه فکر کرده و وقت خود را صرف کشف رازهای بازی می‌کنند، پاداش می‌دهد. با این حال شما می‌توانید به دل دشمن زده و دشمنان را یکی پس از دیگری از میان بردارید.

۸. Titanfall 2

تهیه‌کننده: EA / سازنده: Respawn Entertainment

سال انتشار: ۲۰۱۶

تایتان‌فال ۲ با اینکه به دلیل زمان عرضه‌ی نه چندان مناسب، از نظر تجاری موفق نبود اما همچنان یکی از تحسین‌شده‌ترین بازی‌های تیراندازی اول‌شخص دوران خود به شمار می‌رود. این بازی در یک دنیای علمی‌تخیلی اتفاق می‌افتد و به نبرد میان دو جناح، یعنی شرکتIMC و گروه مقاومت Militia می‌پردازد. شرکت IMC قصد دارد منابع سیارات را به نفع خود استخراج کند، در حالی که گروه مقاومت برای آزادی و بقا مبارزه می‌کند. بازیکنان در نقش جک کوپر (Jack Cooper)، یک سرباز گروه مقاومت، قرار می‌گیرند که به شکلی غیرمنتظره خلبان یک تایتان از کلاس ونگارد به نام BT-7274m می‌شود. رابطه‌ی احساسی میان جک و این تایتان به هسته‌ی عاطفی کمپین داستانی بازی تبدیل می‌شود. برخلاف نسخه‌ی قبلی که فاقد حالت داستانی مستقل بود، تایتان‌فال ۲ یک کمپین عالی ارائه می‌دهد.

داستان این بازی ترکیبی از لحظات احساسی، اکشن و طراحی مراحل خلاقانه است. رابطه‌ی در حال پیشرفت جک کوپر و BT، دوست‌داشتنی و جذاب است و آن‌ها را به یکی از به‌یادماندنی‌ترین زوج‌های دنیای بازی تبدیل می‌کند. حالت چندنفره نیز عالی است و ترکیب نبردهای سریع بین خلبان‌ها و نبردهای عظیم تایتان‌ها، تجربه‌ای پویا و بی‌نظیر ارائه می‌دهد. هرچند تعداد بازیکنان آنلاین این اثر به شدت کم شده است. از نظر فنی نیز تایتان‌فال ۲ خیره‌کننده است. بازی محیط‌های متنوعی دارد، طراحی تایتان‌ها با دقت بالا انجام شده و از طرفی برای اجرا روی پلی‌استیشن ۴ به شکلی عالی بهینه‌ شده است.

۷. Metro: Last Light Redux

تهیه‌کننده: Deep Silver / سازنده: 4A Games

سال انتشار: ۲۰۱۴

مترو: لست لایت یکی از بهترین تجربه‌های پساآخرالزمانی است. داستان این بازی در سال ۲۰۳۴ و در سیستم متروی زیرزمینی مسکو پس از یک جنگ هسته‌ای ویرانگر جریان دارد. پس از این جنگ، بشریت به اعماق مترو پناه برده تا از سطح آلوده و پرتوزای زمین که اکنون مملو از جهش‌یافته‌های مرگبار و خطرات محیطی است، فرار کند. در حالی که در سطح زمین ویرانی حکم‌فرماست، زیر زمین زندگی در کشاکش تنش‌های بین افراد و منابع محدود ادامه دارد. بازی داستان آرتیوم (Artyom)، پروتاگونیست بازی مترو ۲۰۳۳ را دنبال می‌کند که در این محیط خطرناک حرکت می‌کند. آرتیوم که از وقایع بازی قبلی تحت تأثیر قرار گرفته، نه تنها با تهدیدات بیرونی، بلکه با شک و تردیدهای درونی درباره اخلاقیات اعمال خود نیز روبرو می‌شود. این بازی به شکلی تقریبا بی‌نقص عناصر تیراندازی اول‌شخص را با مکانیک‌های مخفی‌کاری و بقا ترکیب می‌کند. بازیکنان باید منابع محدودی مانند مهمات، فیلترهای هوای ماسک گاز و تجهیزات درمانی را مدیریت کنند، در حالی که با جهش‌یافته‌ها، جناح‌های دشمن و خطرات محیطی می‌جنگند.

یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی این بازی، سیستم نورپردازی بازی است که نقش مهمی در گیم‌پلی دارد. طرفداران مخفی‌کاری از حرکت در راهروهای تاریک، خاموش کردن چراغ‌ها و جلوگیری از شناسایی لذت خواهند برد. با این حال، هر انتخابی چه صرفه‌جویی در مهمات و چه ورود به مبارزه مستقیم جذابیت خاص خود را دارد و هر رویارویی را به یک چالش خاطره‌انگیز تبدیل می‌کند. در این میان نسخه‌ی ریداکس با گرافیک‌های بهبودیافته، از جمله نورپردازی بهتر، تکسچرها و مدل‌های سه‌بعدی بهتر، تجربه بازی را ارتقا می‌دهد. در نهایت چه طرفدار بازی‌های داستان‌محور باشید و چه عاشق آثار تیراندازی با اتمسفر عالی، مترو: لست لایت سفری فراموش‌نشدنی در بقایای بشریت را وعده می‌دهد.

۶. Far Cry 5

تهیه‌کننده: Ubisoft / سازنده: Ubisoft Toronto

سال انتشار: ۲۰۱۸

فارکرای ۵ همچنان به سنت‌های این سری در ارائه‌ی یک گیم‌پلی اکشن و ماجراجویی در دنیای باز ادامه می‌دهد و این بار، بازیکنان را به منطقه‌ی خیالی هوپ کانتی می‌برد که در قلب ایالات متحده قرار دارد. در قلب فارکرای ۵، The Project at Eden’s Gate قرار دارد، یک فرقه افراطی نظامی به رهبری جوزف سید، فردی کاریزماتیک اما شرور که معتقد است پایان دنیا نزدیک است. سید که خود را «پدر» می‌نامد، به همراه خواهر و برادرانش که The Heralds نامیده می‌شوند، با خشونت هوپ کانتی را تصرف کرده و آن را به پناهگاهی برای دیدگاه خود تبدیل کرده‌اند. پس از آنکه تلاش برای دستگیری جوزف سید با شکست مواجه می‌شود، به عنوان معاون تازه‌کار کلانتر منطقه، بازیکن درگیر شورشی خشونت‌آمیز علیه فرقه می‌شود. در واقع با شکست مقامات محلی و ناتوانی دولت ایالات متحده در دخالت، این به عهده‌ی بازیکن است که مقاومت را در میان شهروندان هوپ کانتی برانگیزد و با پیروان و رهبر آن‌ها مبارزه کند.

طراحی جهان باز فارکرای ۵ وسیع و زیباست و به بازیکنان این آزادی را می‌دهد که مأموریت‌ها را به هر شیوه‌ای که دوست دارند انجام دهند. بازی به شما طیفی از گزینه‌ها را برای برخورد با اهداف فراهم می‌کند. آیا ترجیح می‌دهید با تمام قدرت به دشمنان حمله کنید یا می‌خواهید مخفیانه عمل کنید و دشمنان را یکی‌یکی از پای درآورید؟ انتخاب همیشه با شماست و بازی به سبک بازی شما واکنش نشان می‌دهد و راه‌های متعددی برای مدیریت موقعیت‌های نبرد ارائه می‌دهد. طیف گسترده‌ای از سلاح‌ها از کمان برای مخفی‌کاری تا مسلسل‌های سنگین برای ایجاد هرج و مرج فراهم است که تضمین می‌کند هیچ نبردی شبیه دیگری نباشد. به طور کلی فارکرای ۵ یکی از بهترین آثار تیراندازی اول‌شخص جهان باز است که اگر از تجربه‌ی آن لذت بردید، می‌توانید دیگر نسخه‌های این سری را هم تجربه کنید.

۵. BioShock: The Collection

تهیه‌کننده: 2K / سازنده: Blind Squirrel Games

سال انتشار: ۲۰۱۶

بایوشاک چیزی بیش از یک مجموعه بازی ویدیویی است. این سری یک کلاس درس با موضوع روایت داستان، فضاسازی و گیم‌پلی عالی است. این مجموعه که شامل سه نسخه‌ی اول سری است، نه‌ تنها سفری نوستالژیک برای طرفداران قدیمی فراهم می‌کند، بلکه دعوتی است برای تازه‌واردها تا یکی از نمادین‌ترین سری‌های تاریخ بازی‌ها را به شکلی زیباتر تجربه کنند. سری بایوشاک با محیط‌های فوق‌العاده خود شناخته می‌شود. دو نسخه‌ی اول بازیکنان را به رپچر (Rapture)، شهری زیرآب که به‌ عنوان آرمان‌شهری برای نخبگان جامعه طراحی شده است، می‌برد. این شهر با فروپاشی و گرفتار شدن در هرج‌ومرج به شکلی تکان‌دهنده، بلندپروازی بی‌حد و مرز و تمایل انسان به خودتخریبی را نقد می‌کند.

در مقابل، اینفینت بازیکنان را به کلمبیا (Columbia)، شهری معلق در ابرها، می‌برد. کلمبیا تضادی آشکار با رپچر است؛ خیابان‌های روشن و پرجنب‌وجوش آن لایه‌ای از ملی‌گرایی، نژادپرستی و تعصب مذهبی را پنهان می‌کنند. داستان این بازی به مضامینی پیچیده مانند جبرگرایی و طبیعت چرخه‌ای تاریخ می‌پردازد. BioShock: The Collection زندگی تازه‌ای به این بازی‌های محبوب می‌بخشد و گرافیک آن‌ها را ارتقا می‌بخشد. هر بازی در این مجموعه مکانیک‌های گیم‌پلی منحصربه‌فردی ارائه می‌دهد که همگی بر پایه‌ی انتخاب بازیکن طراحی شده‌اند. با این حال چیزی که از هر نسخه می‌توانید انتظار داشته باشید، سلاح‌های متنوع و تیراندازی‌هایی لذت‌بخش در کنار قدرت‌های فراطبیعی است. هرچند که آنچه BioShock: The Collection را متمایز می‌کند، کاوش در مضامین فلسفی و اجتماعی آن است که گواهی بر قدرت بازی‌های ویدیویی به‌عنوان یک هنر است.

۴. Call of Duty: Black Ops 6

تهیه‌کننده: Activision / سازنده: Treyarch

سال انتشار: ۲۰۲۴

جدیدترین نسخه از سری کال آو دیوتی با عنوان بلک آپس ۶ بدون شک بهترین نسخه در میان بازی‌های اخیر این مجموعه است. روند توسعه‌ی این بازی نسبت به دیگر نسخه‌ها بیشتر طول کشیده است و همین باعث شده تا با اثر بهتری روبرو باشیم که در همه‌ی بخش‌های خود تقریبا خوب عمل کرده است. داستان این بازی در دوران جنگ خلیج فارس رخ می‌دهد. کمپین بازی در طول عملیات طوفان صحرا اتفاق می‌افتد و روایتی از ماموران سیا، تروی مارشال و فرانک وودز است که به مرز عراق و کویت اعزام شدند تا وزیری عراقی را بیرون بکشند. از آنجایی که قصد ندارم داستان را برای شما اسپویل کنیم، در همین حد می‌گویم که کمپین بلک آپس ۶ یکی از متنوع‌ترین کمیپین‌های این سری است و نسبت به نسخه‌های چند سال اخیر نیز کیفیت بسیار بهتری دارد.

مانند نسخه‌های قبلی در سری، بلک آپس ۶ یک اثر تیراندازی اول شخص است که در کنار حالت کمپین خود، یک بخش چندنفره‌ی جذاب و حالت زامبی نیز دارد. هسته‌ی گیم‌پلی مشابه‌ی بلک آپس قبلی است اما ویژگی‌های جدیدی نیز دارد که مهم‌ترین آن، سیستم حرکت همه‌جانبه است که به بازیکنان اجازه می‌دهد به هر جهتی که تمایل دارند شیرجه زده و حتی بدوند. این سیستم باعث شده تا گیم‌پلی بازی متنوع‌تر شود. به طور کلی بخش چندنفره از حالت‌های متنوع با نقشه‌های خوبی حداقل در این مدت طی شده از زمان عرضه پشتیبانی می‌کند و می‌تواند طرفداران این سری را راضی کند. از طرفی بخش زامبی نیز کیفیت بسیار خوبی دارد و اگر با دوستانتان آن را تجربه کنید، با یکی از بهترین بخش‌های زامبی تاریخ این سری مواجه خواهید شد.

۳. Metal Hellsinger

تهیه‌کننده: Funcom / سازنده: The Outsiders

سال انتشار: ۲۰۲۲

اگر تا به حال فکر کرده‌اید که حمل اسلحه‌های جهنمی با ریتم موسیقی متال چه حسی دارد، متال: هل‌سینگر پاسخی پر از آدرنالین به این سوال می‌دهد. این بازی یک اثر تیراندازی اول‌شخص مبتنی بر ریتم است که بازیکنان را به سفری سوزان در اعماق جهنم می‌برد. شما در نقش «ناشناخته» (The Unknown)، یک شخصیت مرموز نیمه‌انسان و نیمه‌شیطان که به دنبال انتقام است، بازی می‌کنید. او که صدایش را از دست داده و توسط «قاضی سرخ» (Red Judge)، حاکم ستمگر جهنم، خیانت دیده است، سفر خود را برای بازپس‌گیری آنچه که از او دزدیده شده آغاز می‌کند. در این مسیر، یک جمجمه زنده به نام «پاز» (Paz) که نقش راهنما و روایت‌گر را دارد، همراه شماست. این داستان انتقام، در عین آشوب و ویرانی، جذابیت خاص خود را دارد.

قلب متال: هل‌سینگر در مکانیک‌های مبتنی بر ریتم آن نهفته است. برخلاف تیراندازی‌های سنتی، موفقیت در این بازی به توانایی شما در زمان‌بندی حملات با ریتم موسیقی بستگی دارد. چه در حال شلیک به دشمنان با یک شاتگان باشید یا از شمشیر و دیگر اسلحه‌های جهنمی استفاده کنید، هماهنگ بودن با ریتم قدرت شما را تقویت می‌کند. هرچه هماهنگی بیشتری داشته باشید، حملات شما مخرب‌تر می‌شوند و ضریب امتیاز شما بالاتر می‌رود. هر مرحله، یا همان «جهنم»، شامل میدان‌های نبردی سریع است که در آن شیاطین به شما هجوم می‌آورند. دقت و زمان‌بندی کلید موفقیت هستند؛ اگر از ریتم خارج شوید، حملات شما قدرت خود را از دست می‌دهند و شما آسیب‌پذیر می‌شوید. نبردهای با باس‌ها نقطه اوج هر مرحله‌اند. این نبردها هم از نظر بصری چشمگیر هستند و هم از نظر مکانیکی چالش‌برانگیز و با موسیقی کاملاً هماهنگ شده‌اند. البته کمپین نسبتاً کوتاه بازی یک شمشیر دو لبه است. در واقع بازی هرچند تجربه‌ای فشرده و بدون اضافه‌کاری ارائه می‌دهد، اما برخی بازیکنان ممکن است آرزوی مراحل بیشتر یا داستانی عمیق‌تر را داشته باشند.

۲. Wolfenstein II: The New Colossus

تهیه‌کننده: Bethesda Softworks / سازنده: MachineGames

سال انتشار: ۲۰۱۷

بازی Wolfenstein II: The New Colossus یک اثر تیراندازی اول‌شخص داستان‌محور و نفس‌گیر است که بازیکنان را به دنیایی دیستوپیایی می‌برد؛ جایی که نازی‌ها در جنگ جهانی دوم پیروز شده‌اند. این دنباله‌ای برای بازی موفق Wolfenstein: The New Order است و فراتر از یک بازی اکشن، داستانی جسورانه و سیاسی است که به موضوعات مقاومت، سرکوب و مبارزه برای آزادی در برابر دشمنان قدرتمند می‌پردازد. داستان در سال ۱۹۶۱ و در دنیایی متفاوت رخ می‌دهد که در آن آلمان نازی بر بخش بزرگی از جهان، از جمله ایالات متحده آمریکا، تسلط یافته است. بازیکنان در نقش ویلیام بلازکویچ، یک مبارز مقاومت قرار می‌گیرند که به دلیل تعهد بی‌وقفه‌اش به مبارزه با نازی‌ها شناخته شده است. بلازکویچ که توسط نازی‌ها با نام بیلی ترور شناخته می‌شود، یک قهرمان جنگ‌دیده است که با انگیزه‌های شخصی و ایدئولوژیکی در راه آزادی قدم گذاشته است. داستان The New Colossus بلافاصله پس از وقایع The New Order آغاز می‌شود. بلازکوویچ پس از شکست ژنرال دث‌هد، آنتاگونیست اصلی بازی قبلی، به شدت زخمی شده است. او توسط همرزمانش در زیردریایی نازی به سرقت رفته، یعنی ایواس همر، نجات می‌یابد و پس از کما در حالی که ضعیف شده و به صندلی چرخ‌دار وابسته است، بیدار می‌شود. اما شرایط جسمانی او نتوانسته از روحیه و عزمش بکاهد.

داستان با حمله نازی‌ها به ایواس همر آغاز می‌شود و بلازکویچ، در حالی که در صندلی چرخ‌دار است، باید با آن‌ها بجنگد؛ این سکانس نمایشی از ترکیب هیجان‌انگیز اکشن و طنز بازی است. در ادامه، بی‌جی باید متحدان جدیدی برای تقویت جنبش مقاومت علیه رژیم پیدا کند. دشمن اصلی در The New Colossus، فراو انگل، یک افسر سادیست نازی است که تمام تلاش خود را برای نابودی مقاومت و کشتن بلازکوویچ می‌کند. بازی بازیکنان را به نقاط مختلفی از آمریکا تحت اشغال نازی‌ها می‌برد، از جمله خرابه‌های شهر نیویورک، خیابان‌های جنگ‌زده نیواورلئان و غیره که این مکان‌ها تصویری تیره از کشوری تحت حکومت دیکتاتوری ترسیم می‌کنند. گیم‌پلی Wolfenstein II: The New Colossus تعادلی بین تیراندازی سریع اول‌شخص و مبارزات تاکتیکی برقرار می‌کند. بازیکنان تشویق می‌شوند سبک‌های مختلفی از بازی را اتخاذ کنند، چه با حمله مستقیم و تیراندازی یا استفاده از مخفی‌کاری برای از بین بردن دشمنان یک به یک. تنوع سلاح‌ها سبک‌های مختلف بازی را فراهم می‌کند. شلیک کردن در این بازی به شدت رضایت‌بخش است زیرا هر سلاحی حس خاص و قدرتمندی دارد. در این میان قابلیت استفاده از دو اسلحه‌ای به صورت بازگشته که اجازه می‌دهد ترکیب‌های خلاقانه‌ای مثل استفاده از شاتگان در یک دست و مسلسل در دست دیگر انجام شود.

۱. Doom Eternal

تهیه‌کننده: Bethesda Softworks / سازنده: id Software

سال انتشار: ۲۰۲۰

وقتی استودیوی اید سافتور بازی دوم اترنال را منتشر کرد، این اتفاق سروصدای زیادی در سبک تیراندازی به پا کرد. این بازی با تکیه بر موفقیت چشمگیر دوم ۲۰۱۶، تجربه‌ای سریع، هیجان‌انگیز و عمیقاً رضایت‌بخش ارائه داد که بازیکنان را به تسلط بر سیستم‌های جذابش دعوت می‌کرد. داستان دوم اترنال چیز چندان پیچیده‌ای نیست. زمین توسط نیروهای جهنم تسخیر شده و بشریت در آستانه نابودی قرار دارد. در این میان، دوم اسلیر (Doom Slayer)، وارد میدان می‌شود که مأموریتش نابودی بی‌امان شیاطین است. بازیکنان در نقش اسلیر سفری را آغاز می‌کنند که شامل چشم‌اندازهای جهنمی، شهرهای ویران‌شده و حتی جهان‌های بیگانه است و در طول راه با نقشه‌های شوم شیاطین اسرارآمیز روبرو می‌شوند. در هسته‌ی گیم‌پلی خود، دوم اترنال یک شاهکار در طراحی بازی است. مبارزات آن به شدت پرجنب‌وجوش است که دقت و تفکر سریع را می‌طلبد.

در این میان هر اسلحه حس منحصربه‌فردی دارد. از شاتگان کلاسیک گرفته تا بی‌اف‌جی ۹۰۰۰ قدرتمند، هر سلاح با مادهایی همراه شده که سبک‌های بازی متنوعی را امکان‌پذیر می‌کند. دوم اترنال از نظر بصری هم فوق‌العاده است. محیط‌های بازی گسترده و با جزئیات غنی طراحی شده‌اند و طراحی دشمنان نیز بسیار عالی انجام شده است. از طرفی موسیقی بازی نیز تلفیقی از متال و الکترونیک است و کاملاً با ریتم اکشن بازی همخوانی دارد. به طور کلی دوم اترنال نامه‌ای عاشقانه به میراث این سری و یادآور این است که حتی در برابر روندهای مدرن صنعت بازی، برخی اصول قدیمی نظیر سرگرمی خالص هنوز می‌توانند جزء مهم‌ترین عوامل ساخت یک بازی موفق باشند.

