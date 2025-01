فهرست تروفی‌های Sniper Elite: Resistance

فهرست تروفی‌‌های بازی Sniper Elite: Resistance منتشر شد. این عنوان شامل ۴۴ تروفی برونز، ۷ تروفی نقره‌ای و ۲ تروفی طلایی می‌شود. در ادامه فهرست تروفی‌ها را مطالعه می‌کنید: Sniper EliteObtain all Trophies. Dam BusterSabotage the Dam and destroy the AA guns. Welcome to the ResistanceFind the Mole and uncover the Superweapon plot. TrainwreckRaid the […]