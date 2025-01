۱۰ شرور دوست‌ داشتنی انیمه My Hero Academia

درحالی که جهان انیمه My Hero Academia پر است از قهرمان‌های بی‌شمار، به همان اندازه شخصیت‌های شرور متنوع با ویژگی‌های متفاوت وجود در این اثر حضور دارند. این ویژگی‌ها تنها محدود به ظاهر شخصیت‌ها نیست و آنها از نظر خصوصیات فردی نیز با یکدیگر تفاوت دارند. شرورهایی مانند All For One و Muscular کارهای نابخشودنی انجام داده‌اند، با این حال دیگر شرورهای داستان شخصیت‌هایی دوست داشتنی هستند.

حتی اگر این شرورها با قهرمانان داستان مبارزه کرده‌‌اند و جنایت‌های بزرگ و کوچکی انجام داده باشند، برای طرفداران My Hero Academia کار سختی است که آنها را دوست نداشته باشند. شاید برخی از آنها در ابتدا بسیار بد به نظر برسند، اما با پیشرفت در روند داستان، جنبه انسانی آنها بیشتر دیده می‌شود.

۱۰. Stain the Hero Killer

انیمه ، برترین ها (سینما) ، فیلم و سریال ، مقالات سینما

َAnime, My Hero Academia, My Hero Academia: One Justice

منبع متن: gamefa