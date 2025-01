هیلو و شبیه‌ساز پرواز مایکروسافت احتمالا به سوییچ ۲ بیایند

این ادعا از طرف پادکستری به نام NateTheHate مطرح شده که قبلا خبر داده بود که مایکروسافت قصد دارد برخی از آثار انحصاری خود را چندپلتفرمی کند. این خبر درست از آب درآمد و حالا بازی‌های Sea of Thieves ،Hi-Fi Rush ،Grounded و Pentiment روی پلی‌استیشن ۵ در دسترس هستند و دو بازی آخر همچنین برای نینتندو سوییچ هم منتشر شده‌اند.

او حالا گزارش داده که استراتژی چندپلتفرمی مایکروسافت به سوئیچ ۲ نیز گسترش خواهد یافت و این شرکت حامی بسیار بزرگی برای این کنسول خواهد بود و دو بازی ایکس‌باکس، یعنی Flight Simulator و Halo: The Master Chief Collection را در سال ۲۰۲۵ برای این پلتفرم منتشر خواهد کرد. همچنین ادعا شده که این دو بازی برای پلی‌استیشن ۵ نیز عرضه خواهند شد و به دیگر بازی‌های انحصاری ایکس‌باکس که قبلاً برای این کنسول تأیید شده‌اند، مانند ایندیانا جونز و دایره‌ی بزرگ، Doom: The Dark Ages و The Outer Worlds 2، خواهند پیوست.

او اضافه کرده که مایکروسافت همچنین در حال به‌روزرسانی بازی‌های فعلی خود در سوئیچ برای سوئیچ ۲ است و مواردی مانند پشتیبانی از وضوح ۴K را معرفی می‌کند. او گفته است که «تعجب نمی‌کنم اگر Sea of Thieves یا شاید Hi-Fi Rush هم راه خود را به سوییچ ۲ پیدا کنند.» سال گذشته ادعا شد که Hi-Fi Rush از نسخه‌ی فعلی سوییچ صرف نظر کرده و به جای آن برای سوییچ ۲ عرضه می‌شود، هرچند این قبل از بسته شدن استودیوی تانگو گیم‌ورکس توسط مایکروسافت و خرید آن توسط شرکت کرافتون بود.

در مورد دیگر بازی‌هایی که توسط شرکت‌های غیر از مایکروسافت برای سوییچ ۲ عرضه می‌شوند، ظاهرا اسکوئر انیکس در تلاش برای آوردن بازسای‌ فاینال فانتزی ۷ و ریبرث به دستگاه نینتندو و ایکس‌باکس سری ایکس/اس است. طبق گزارش‌ها، نسخه‌ی اول سری بازسازی امسال منتشر خواهد شد و نسخه‌ی ریبرث در سال ۲۰۲۶ خواهد آمد. این خبر چندان هم غافلگیرکننده نیست، به‌ ویژه با توجه به اینکه سال گذشته اسکوئر انیکس تأیید کرد که به‌طور فعالانه‌ای به دنبال استراتژی جدیدی برای چندپلتفرمی کردن بازی‌های خود است، در حالی که گزارش‌ها حاکی از آن بود که ریبرث در پلی‌استیشن ۵ عملکرد ضعیفی داشته است.

البته، پیش از اینکه همه این اتفاقات بیفتد، نینتندو باید به‌ صورت رسمی از سوئیچ ۲ رونمایی کند. در هفته‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از سوییچ ۲ منتشر شده که ظاهراً از شکل و شمایل دستگاه تا لوگوی آن را نشان می‌دهند اما تنها چیزی که با اطمینان می‌دانیم این است که سوییچ ۲ پیش از ۳۱ مارس (۱۱ فروردین ۱۴۰۴) که پایان سال مالی فعلی این شرکت است، به‌طور رسمی رونمایی خواهد شد.

