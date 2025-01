شخصیت اصلی The Blood of Dawnwalker یک ابرقهرمان نخواهد بود

تریلر رونمایی از بازی The Blood of Dawnwalker، در بخش‌های پایانی خود، چند ثانیه از گیم‌پلی را نشان داد که به ما نگاهی به قدرت شخصیت اصلی بازی، Coen، زمانی که قدرت‌های خون‌آشامی خود را در اختیار دارد، ارائه می‌دهد. اگر امیدوارید که بتوانید همانند برخی از خون‌آشام‌های موجود در فیلم‌ها و بازی‌ها که مانند یک ارتش تک‌نفره هستند بازی کنید، این مورد در بازی The Blood of Dawnwalker اتفاق نخواهد افتاد.

توسعه دهندگان استودیو Rebel Wolves در آخرین استریم خود، توضیح دادند که چگونه شخصیت اصلی این عنوان، با قهرمان‌های دیگر بازی‌های نقش آفرینی متفاوت خواهد بود. به گفته آنها، Coen بر خلاف دیگر شخصیت‌ها، علاقه‌ای به گفتن شوخی‌های سطحی یا تظاهر به خشن بودن ندارد. اما نکته مهم‌تر، این است که این شخصیت، قرار نیست به مانند قهرمان دیگر داستان‌ها، قدرتمند ظاهر شود.

جاکوب شامالک (Jakub Szamałek)، کارگردان روایی و نویسنده اصلی بازی Dawnwalker می‌گوید:

ما با شخصیت اصلی The Blood of Dawnwalker در اوایل ماجراجویی‌های خود آشنا می‌شویم که من فکر می‌کنم بسیار اتفاق جالبی است. به طور کلی، نوشتن و پرورش شخصیت Coen بسیار سرگرم‌کننده بود، زیرا او مانند دیگر شخصیت‌های اصلی نیست. او یک کهنه‌کار خسته و بدبین نسبت به دنیا نیست که با جملات کوتاه و فلسفی، دنیا را توصیف کند. او یک جوان احساسی است که در دل خود شکننده است و صادقانه احساسات خود را بیان می‌کند.

PC ، PlayStation 5 ، Xbox Series X/S ، اخبار بازی ، بازی ویدیویی

Rebel Wolves, The Blood Of DawnWalker

منبع متن: gamefa