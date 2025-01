احتمال ساخت Invisible Man 2 قوت گرفت

۱۰:۳۰ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

لی ونل، خالق فیلم ترسناک The Invisible Man (2020) یک بار دیگر در مورد احتمال ساخت دنباله این فیلم صحبت کرده است. این کارگردان، پس از ملاقات اخیرش با استودیو بلومهاوس، بار دیگر به بررسی امکان ساخت The Invisible Man 2 پرداخته است. فیلم The Invisible Man که بازسازی مدرن و موفقی از رمان کلاسیک اچ.جی. ولز بود، با کسب امتیاز ۹۱ درصد در راتن تومیتوز به موفقیت چشمگیری دست یافت و داستان زنی را روایت می‌کرد که برای رهایی از رابطه کنترل‌گرانه همسر مهندس خود تلاش می‌کند. موفقیت این فیلم منجر به گمانه‌زنی‌های فراوان درباره ساخت دنباله آن شد. ونل در مصاحبه اخیر خود با هالیوود ریپورتر، ضمن اشاره به چالش‌های ساخت یک پایان رضایت‌بخش برای یک فیلم، اذعان کرد که ساخت دنباله مرد نامرئی نیز با همین چالش‌ها روبرو خواهد بود. او همچنین به این نکته اشاره کرد که اکران مجدد یکی از فیلم‌های کلاسیک جنایی، او را به اهمیت ساخت یک پایان قوی برای یک فیلم متقاعد کرده است. با توجه به محبوبیت نسخه اول مرد نامرئی و علاقه ونل به این پروژه، احتمال ساخت مرد نامرئی ۲ همچنان وجود دارد. با این حال، ونل تاکید کرده است که ساخت یک دنباله قوی و باکیفیت، نیازمند دقت و زمان کافی است. او بیان کرد که نقطه اوج و پایان‌بندی هر فیلمنامه، چالش‌برانگیزترین بخش نگارش آن است. این همان جایی است که یک فیلمنامه‌نویس می‌تواند به اوج هنر خود برسد و اثری ماندگار خلق کند. او گفت که به فیلم‌های با پایان‌بندی قدرتمند ارادت خاصی دارد و به تازگی نیز فیلم Se7en را در سینمای آی‌مکس تماشا کرده است. با وجود تماشای مکرر این فیلم، تجربه تماشای آن بر روی پرده بزرگ، یک بار دیگر او را تحت تاثیر عمق و زیبایی پایان این اثر قرار داد. او به عنوان یک فیلمنامه‌نویس، به چنین پایان‌بندی‌هایی غبطه می‌خورد. در بخش دیگری از صحبت‌هایش، او به فرایند خلق پایان فیلم Invisible Man پرداخت و توضیح داد که افزودن بخش‌های بیشتر به این فیلم پرفروش سال ۲۰۲۰، امری غیرممکن به نظر می‌رسد. با این حال، او به نقش اقتصاد هالیوود در تولید دنباله‌ها اشاره کرد و بیان داشت که بسیاری از فرنچایزها، صرف نظر از تمایل نویسنده اصلی، ادامه پیدا می‌کنند. او به طور خاص به فرنچایزهای Saw و Insidious اشاره کرد که بدون حضور او به عنوان نویسنده، ادامه یافته‌اند و به ویژه به فرنچایز Saw به عنوان یک اثر مستقل تبدیل شده است. در مورد فیلم Invisible Man، شما به موسیقی Denouement اشاره کردید. این پایان‌بندی آنقدر برایم جذاب بود که تصور ادامه‌دار شدن داستان برایم غیرممکن است. دنباله‌ها معمولاً بر اساس منطق اقتصادی هالیوود ساخته می‌شوند: “ما موفقیت کسب کردیم، عملکرد خوبی داشتیم، پس بیایید این کار را تکرار کنیم.” من همواره از تماشاگران اولیه این رویکرد بوده‌ام. علاوه بر این، من دو فیلمنامه به نام‌های Saw و Insidious را نوشته‌ام که هر دو به فرنچایزی گسترده تبدیل شدند، البته با موفقیت‌های هنری متفاوت. قصد ندارم ادعا کنم که تمام قسمت‌های Saw شاهکار هستند. هر فیلم به موجودی مستقل تبدیل شده و من اکنون ناظر بیرونی این فرنچایز هستم. ونل با تکرار مواضع خود از اکتبر ۲۰۲۴، بار دیگر تأکید کرد که از نتیجه‌ی نهایی فیلم مرد نامرئی بسیار خشنود است و نیازی به ساخت دنباله‌ای برای آن از منظر هنری احساس نمی‌کند. او با صراحت بیان کرد که پایان فیلم به گونه‌ای طراحی شده که داستانی کامل و بسته را ارائه می‌دهد و نیازی به ادامه‌ی آن نیست. با این حال، ونل به این نکته نیز اشاره کرد که استودیوهای بلومهاوس و یونیورسال ممکن است تصمیم بگیرند بدون حضور او به ساخت مرد نامرئی ۲ ادامه دهند. او تصریح کرد که انگیزه‌ی اصلی استودیوها برای ساخت دنباله ممکن است کسب درآمد بیشتر باشد، اما از دیدگاه او، پایان‌بندی فیلم به اندازه‌ی کافی رضایت‌بخش است و نیازی به دنباله‌ای ندارد. در حالی که اظهارات ونل ممکن است به نظر همسو با پاسخ قبلی او درباره احتمال ساخت دنباله باشد، اما در واقع، برداشتی کاملاً متفاوت از آنچه الیزابت ماس در آوریل ۲۰۲۴ درباره مرد نامرئی ۲ بیان کرد را ارائه می‌دهد. این بازیگر نه تنها بر این نکته تأکید کرده بود که تیم اصلی فیلم به طور چشمگیری به ساخت دنباله نزدیک‌تر شده‌اند، بلکه صراحتاً اعلام کرده بود که شرکت تولید شخصی‌اش نیز در این پروژه مشارکت خواهد داشت. با توجه به آمادگی ماس و استودیو بلومهاوس برای ساخت مرد نامرئی ۲، به نظر می‌رسد این دنباله مسیری مشابه با فرنچایز Saw را در پیش خواهد گرفت. همانطور که ماس در نظرات خود اشاره کرده است، فرنچایز ترسناکی که او به همراه جیمز وان خلق کرده است، به طور قابل توجهی فراتر از خالقان اصلی آن پیش رفته است. در حالی که این دو نفر به عنوان تهیه‌کنندگان اجرایی در تمام قسمت‌ها حضور داشته‌اند، اما تنها در سه قسمت اول به طور مستقیم درگیر فرآیند تولید بوده‌اند. ماس به مسیر مشابه فرنچایز Insidious نیز اشاره می‌کند، اما اخیراً شاهد کاهش حضور مستقیم ونل در این فرنچایز بوده‌ایم. او تنها در توسعه داستان Insidious: The Red Door مشارکت داشته و پس از نگارش چهار قسمت اول، نقش کمرنگی در این پروژه ایفا کرده است. با توجه به استقبال گسترده از قسمت‌های قبلی، نبود الیزابت ماس در پروژه مرد نامرئی ۲ می‌تواند آینده این دنباله بلومهاوس را به دو مسیر متفاوت سوق دهد. بررسی روند دنباله‌های مجموعه‌های مشابه مانند Saw و Insidious نشان می‌دهد که اغلب دنباله‌ها با افت قابل توجه در امتیازهای منتقدین و مخاطبان همراه بوده‌اند. اگرچه برخی از این دنباله‌ها با واکنش‌های متفاوت‌تری نسبت به منفی مواجه شده‌اند، اما به ندرت توانسته‌اند به تازگی و نوآوری قسمت اول برسند. استثنای این قاعده، فیلم Saw X است که در سال ۲۰۲۳ اکران شد و نه تنها از منتقدین امتیاز بالایی کسب کرد، بلکه برچسب “Certified Fresh” را نیز از آن خود نمود. با وجود علاقه‌مندی بسیار به فیلم اصلی به نظر می‌رسد ساخت The Invisible Man 2 بدون حضور الیزابت ماس تصمیم درستی نیست. پایان بندی قدرتمند فیلم اول که با مرگ ادریان توسط سسیلیا و فرار او از چنگال او همراه بود، به خوبی به داستان پایان داد. با این حال کنجکاو هستیم ببینیم تیم جدید چگونه می‌توانند با این پایان قوی کار کنند، اما همچنان احساس می‌شود که این داستان به اندازه کافی بسته شده است و نیازی به ادامه ندارد. منبع: اسکرین رنت

