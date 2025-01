ارباب حلقه‌ها نه تنها یک اثر سینمایی و ادبی موفق نیست. ارباب حلقه‌ها مخصوصا در سینما، افتخار بشریت است. اثری چنان شاهکار و عظیم که قلم ناتوان من هرگز نخواهد توانست بزرگی و افتخار آن را بنویسد. ارباب حلقه‌ها در خط داستانی خود چنان دیده شد که امروزه کمتر کسی را سراغ دارم که با دنیای تالکین آشنا نباشد. البته به دلیل شکست سریال ارباب حلقه‌ها، مخاطبان جدی این دنیا، کمی به آثار جدید بدبین شدند و به نظر من دلیل نمرات پایین انیمیشن The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim نیز ناشی از همینجاست؛ وگرنه بنده فکر می‌کنم که این انیمیشن اثری بسیار تماشایی، خاص و در شان دنیای ارباب حلقه‌هاست که دیدن آن برای هر طرفداری واجب است.

