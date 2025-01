تریلر جدیدی از انیمیشن جدید ویچر منتشر شد

انیمیشن The Witcher: Sirens of the Deep بر اساس داستان A Little Sacrifice نوشته نویسنده ویچر، آندژی ساپکوفسکی (Andrzej Sapkowski)، ساخته شده است. در این داستان، گرالت و دندلیون (Dandelion) به بندر برمور,ورد (Bremervoord) سفر می‌کنند. در اینجا یک شاهزاده محلی به نام آگلووال (Agloval) آن‌ها را برای کمک در جلب عشق یک پری‌دریایی به نام شیناز (Sh’eenaz) استخدام می‌کند. اما داستان وقتی پیچیده می‌شود که هر دو فرد عاشق متوجه می‌شوند که نمی‌خواهند سبک زندگی راحت خود را رها کرده و با دیگری زندگی کنند و این موضوع تقریباً به جنگی میان دو پادشاهی منجر می‌شود.

پیش از این چند تیزر کوتاه از این فیلم منتشر شده بود. این تیزرها تأیید کرده بودند که داستان بر چه محوری می‌چرخد و همچنین این موضوع که داگ کاکل (Doug Cockle)، صداپیشه اصلی گرالت در بازی‌های ویچر، در این انیمیشن صداپیشگی گرالت را بر عهده دارد. اما اکنون با انتشار تریلر جدید، جزئیات بیشتری از این ماجراجویی مشخص شده است.

بهترین بخش این تریلر، صحنه‌های جدیدی است که از موجودات دریایی و هیولاهایی که در اعماق آب زندگی می‌کنند، نشان داده می‌شود. در این تریلر می‌توان ماهی‌های عظیم، گروهی از جنگجویان مسلح و حتی کرکن (Kraken) را دید که در انتهای تریلر حضوری کوتاه دارد. صحنه‌های نبرد به‌ شدت هیجان‌انگیز هستند و تماشای اینکه گرالت چگونه با پری‌های دریایی و موجودات دریایی در حالی که روی آب دریا شناور است مبارزه می‌کند، بسیار جذاب خواهد بود.

اما این انیمیشن فقط به صحنه‌های اکشن و مبارزه با هیولاهای خونین محدود نمی‌شود. در این انیمیشن، گرالت با یک شخصیت جدید به نام اسی (Essi) روبه‌رو می‌شود که در این تریلر هم بیشتر به او پرداخته شده است. گرالت پس از سفر به برموروورد برای اجتناب از رویارویی با ینیفر (Yennefer) و پیچیدگی‌های ناشی از آن، اسی را در حین شکار موجودات دریایی که به غواصان حمله کرده‌اند، ملاقات می‌کند. اگرچه اسی به‌ سرعت به او علاقه‌مند می‌شود، گرالت در پاسخ به احساسات او مردد است. این رابطه یک ماجرای پیچیده و احساسی است که هرچند نتیجه آن غیرمنتظره نیست، تأثیر مهمی بر پیشرفت رابطه گرالت با ینیفر دارد. این تریلر را می‌توانید در یوتیوب تماشا کنید.

این انیمیشن در تاریخ ۱۱ فوریه (۲۳ بهمن) پخش خواهد شد.

منبع: PCGAMER

