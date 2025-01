توماس مالر (Thomas Mahler)، مدیرعامل Moon Studios، معتقد است که یک نسخه جدید از سری Banjo-Kazooie، اگر توسط توسعه‌دهنده‌ای مناسب ساخته شود می‌تواند با بازی‌های سه‌بعدی Mario رقابت کند.

مالر در شبکه اجتماعی X یا همان توییتر سابق، توضیح داد که تلاش‌هایش برای متقاعد کردن مدیران مایکروسافت جهت تبدیل آی‌پی Ori به یک نماد برای ایکس باکس موفق نبود. او همچنین اشاره کرد که علاقه‌ای به صرف ۱۰ سال دیگر از عمرش برای ساخت یک بازی نمادین در همکاری با شرکت بزرگی مانند Disney ندارد، زیرا به نظر او این کار از لحاظ مالی برای استودیو منطقی نخواهد بود.

به گفته مدیرعامل Moon Studios، سری Ori می‌توانست در طول زمان تکامل یابد و در نهایت به یک بازی سه‌بعدی تبدیل شود، اگر مایکروسافت از این آی‌پی و پروژه‌های آینده‌اش بطور کامل حمایت می‌کرد. مالر بیان کرد که ایکس باکس در حال حاضر در کاتالوگ انحصاری خود هیچ عنوان خانوادگی باکیفیتی ندارد. او امیدوار بود که مایکروسافت این قابلیت را در Ori ببیند، اما در نهایت دریافت که تمرکز این برند اساساً روی سری‌های Halo ،Gears و Forza است و به دیگر عناوین توجه زیادی نمی‌شود.

مالر همچنین به آی‌پی Banjo-Kazooie اشاره کرد و گفت که مایکروسافت این سری را کنار گذاشته. او معتقد است که یک توسعه‌دهنده واقعاً بااستعداد می‌تواند عنوان جدیدی از این سری بسازد که بتواند با بازی‌های سه‌بعدی Mario رقابت کند و احتمالاً فروش مشابهی داشته باشد. او اشاره کرد که سری Ori نسخه‌های بیشتری از بازی‌های اخیر Donkey Kong Country فروخته است، با وجود اینکه Donkey Kong از قدرت بازاریابی نینتندو بهره می‌برد. مالر باور دارد که اگر Moon Studios ساخت Banjo را برعهده بگیرد، می‌تواند این فرنچایز را احیا کند. او با گذراندن بیش از یک دهه در طراحی بازی‌های پلتفرمر، معتقد است که ثابت کرده در این زمینه مهارت دارد.

در حال حاضر Moon Studios مشغول توسعه بازی No Rest for the Wicked است، اما مالر می‌گوید که تیم آن‌ها می‌تواند یک بازی Banjo-Kazooie بسازد که بتواند در کنار بازی‌هایی مانند Mario Odyssey قرار گیرد. البته او اعتراف کرد که این بازی در ابتدا نمی‌تواند فروش مشابهی داشته باشد و احتمالاً چند سال طول خواهد کشید تا به سطح رقابتی مناسب با نینتندو برسد.