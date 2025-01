از لیست بازیگران فیلم Children of Blood and Bone رونمایی شد

از لیست بازیگران فیلم Children of Blood and Bone رونمایی شد بابک بیانی ۱۴:۰۰ ۱۴۰۳/۱۱/۰۴

سینتیا اریوو، ادریس البا و وایولا دیویس در میان ۱۲ ستاره‌‍ای قرار دارند که برای فیلم Children of Blood and Bone، که اقتباسی از رمان پرفروش فانتزی با همین نام است، ایفای نقش خواهند کرد. هیچ بحثی راجع به اقتباس از ژانر فانتزی نمی‌تواند بدون اشاره به سه‌گانه فیلم‌های Lord of the Rings پیتر جکسون کامل شود. این مجموعه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و شناخته‌شده‌ترین سه‌گانه‌های تاریخ و نقطه عطفی برای اقتباس‌های فانتزی شهرت دارد. به همین دلیل بود که سه‌گانه Hobbit جکسون یک موفقیت تجاری بود اما در مقایسه با سه‌گانه اورجینال هیچ قدرتی نداشت. شرکت پارامونت از لیست بازیگران عنوان Children of Blood and Bone رونمایی کرده است. این اثر توسط تومی آدیمی نوشته و به یکی از کتاب‌های پرفروش ژانر فانتزی بدل شد. داستان این کتاب در یک قلمرو الهام‌گرفته از فرهنگ آفریقایی‌ رخ می‌دهد و یک زن جوان را در ماجراجویی برای به دست آوردن جادویی که با خشونت از مردم او دزدیده شد دنبال می‌کند. او با برادر خود و سایر کودکان پادشاه همراه می‌شود تا در مقابل حکومت سرکوب‌گر ایستادگی کنند. این فیلم اقتباسی مورد انتظار توسط کارگردان سرشناس، جینا پرینس بایتوود مدیریت می‌شود. توسو امبدو در نقش شخصیت اصلی، زلی، آماندا استنبرگ در نقش آماری، دمسون ادریس در نقش اینان و توزین کول در نقش زائین حاضر خواهند شد. هر چند که حضور وایولا دیویس در قامت شخصیت ماما آگبا، سینتیا اریوو در نقش آدمیرال کائعا، ادریس البا در نقش لیکان، لاشانا لینچ در نقش جاموکه و چیوتل اجیوفور در نقش شاه سران تایید شده است. منبع: Screenrant

