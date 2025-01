بندیکت کامبربچ به تازگی در مصاحبه جدید خود اطلاعاتی از آینده حرفه کاری‌اش منتشر کرده است.

مجله ورایتی به بهانه فیلم جدید او با نام The Thing with Feathers، که قرار است برای اولین بار در جشنواره ساندنس ۲۰۲۵ به نمایش گذاشته شود، حدود دو ساعت با این بازیگر بریتانیایی مصاحبه کرده است. The Thing with Feathers درامی تاریک حول محور پدری است که پس از فوت همسرش، باید خانواده خود را حفظ کند. او در رابطه با احساس ناخوشایندش برای انتقال احساسات این پدر آشفته گفت:

فرد انگلیسی درون من از اینکه در کاری به این شدت عمیق می‌شوم احساس شرمساری می‌کند.

بندیکت کامبربچ بیشتر برای ایفای نقش کارکتر محبوب دکتر استرنج در دنیای سینمایی مارول شناخته می‌شود که باعث شد تا او به شهرت بسیار خوبی دست پیدا کند. بااینکه کامبربچ در بیشتر لحظات فرد آرامی است که به ندرت بخشی از فیلم‌های آینده‌اش را اسپویل می‌کند، به این نکته اشاره کرده است که دکتر استرنج در قسمت بعدی Avengers با عنوان Doomsday که برای اکران در سال ۲۰۲۶ میلادی برنامه‌ریزی شده است، حضور نخواهد داشت. او در ادامه صحبت‌هایش گفت که پس از اخراج جاناتان میجرز از MCU به دلیل رفتارهای نامناسب خودش در سال ۲۰۲۴، برنامه‌های مارول برای آثار آینده با تغییرات گسترده‌ای مواجه شد.

عدم حضور کامبربچ در فیلم Avengers: Doomsday به احتمال زیاد به مسائل داستانی مرتبط است، البته کارکتر دکتر استرنج در Avengers: Secret Wars نقش پررنگی خواهد داشت و همچنین به نظر می‌رسد ادامه داستان Doctor Strange in the Multiverse of Madness در قالب سومین قسمت از مجموعه Doctor Strange روایت خواهد شد.

ما درباره قسمت بعدی Doctor Strange گفت‌و‌گوهای زیادی انجام دادیم، چه کسی می‌خواهد فیلمنامه قسمت بعدی را بنویسد و آن را کارگردانی کند؟ به چه بخشی از داستان کمیک بپردازیم تا تکامل دکتر استرنج ادامه پیدا کند؟ او انسانی پیچیده، پریشان و البته غنی است که توانایی‌های فوق‌العاده‌ای دارد، به همین خاطر کارهای متفاوتی می‌توان انجام داد.

منبع متن: gamefa