به نظر می‌رسد استودیوی CD Projekt RED برخلاف اعلام قبلی خود همچنان به ارائه خدمات پس از عرضه Cyberpunk 2077 ادامه می‌دهد و به‌تازگی آپدیت بزرگ جدیدی برای آن منتشر کرده است.

این به‌روزرسانی که با شماره ۲.۲ عرضه شده، شامل ویژگی‌های جدید متعددی از جمله گزینه‌های شخصی‌سازی جدید برای وسایل نقلیه و اضافه شدن خودروهای بیشتر برای خرید از Autofixer است. تیم توسعه همچنین تغییرات گسترده‌ای در سایر بخش‌ها ایجاد کرده اس که از آن‌ها می‌توان به بازطراحی کامل حالت عکاسی (Photo Mode) اشاره کرد. برخی از ویژگی‌های جدید این حالت شامل گزینه حرکت آزاد برای دوربین Drone و امکان غیرفعال کردن برخورد دوربین با محیط هنگام تنظیم صحنه است.

در بخش گیمپلی، این پچ عمدتاً شامل رفع اشکالات مختلف می‌شود، از جمله رفع باگی که باعث می‌شد NCPD پس از دخالت بازیکن در درگیری میان Voodoo Boys و Trauma Team در منطقه Pacifica به درستی عمل نکند. همچنین چندین اصلاح برای بسته‌الحاقی Phantom Liberty صورت گرفته، از جمله مشکلات مربوط به ماموریت‌هایی مانند Balls to the Wall و Somewhat Damaged.

بازیکنان نسخه رایانه‌های شخصی نیز می‌توانند از برخی بهبودهای مخصوص خود در این آپدیت لذت ببرند، از جمله امکان تغییر کلیدهای W و S در دسته‌بندی وسایل نقلیه و بهینه‌سازی threading برای عملکرد بهتر روی پردازنده‌های سری Arrow Lake شرکت اینتل (Intel).

در ادامه، برای مشاهده لیست کامل تغییرات ایجاد شده می‌توانید به صفحه این به‌روزرسانی در وبسایت رسمی بازی مراجعه کنید.