اطلاعات و تصاویر جدیدی از بازی DOOM: The Dark Ages منتشر شد

طی مراسم Xbox Developer Direct، استودیوی id Software سرانجام از گیم‌پلی بازی DOOM: The Dark Ages رونمایی کرد و به بخش‌های مختلف آن پرداخت.

طی مراسم، توسعه‌دهندگان به سه بخش اصلی مبارزات، اکتشاف و داستان پرداختند. بازیکنان به مانند نسخه‌های پیشین سری، کنترل Doom Slayer را بر عهده دارند و در دنیای فانتزی تاریک، پیش‌زمینه داستانی عناوین DOOM 2016 و DOOM Eternal را تجربه خواهند کرد.

تریلر گیم‌پلی بازی DOOM: The Dark Ages

مبارزات

DOOM: The Dark Ages یک تجربه اکشن بر پایه قدرت محض Slayer، حملات نزدیک مهلک و بازگشت کنترل تمام‌عیار کلاسیک سری DOOM خواهد بود. سازندگان گیم‌پلی The Dark Ages را این گونه توصیف می‌کنند: در Eternal شما به مانند یک هواپیمای جنگنده بودید، حالا در The Dark Ages یک تانک آهنین خواهید بود. برای ایستادن و جنگیدن آماده شوید، بازی چندین سلاح Melee جدید به همراه یک شاخه مهارت اختصاصی برای حملات نزدیک خواهد داشت و شما می‌توانید با نزدیک شدن به دشمنان ضربات بسیار مهلک و سنگینی به آن‌ها وارد کنید.

