با انتشاری تریلری تاریخ پخش فیلم This Time Next Year مشخص شده است.

فیلم کمدی عاشقانه This Time Next Year حول محور دو کارکتر با نام‌های کوئین و مینی جریان دارد که به طور اتفاقی یکدیگر را ملاقات می‌کنند و متوجه می‌شوند در یک روز و در یک بیمارستان تنها با اختلاف یک دقیقه‌ای به دنیا آمده‌اند اما از آن روز به بعد مسیر زندگی آنها از هم جدا شده است. در ادامه می‌توانید تریلر جدید این فیلم را تماشا کنید.

سکان کارگردانی فیلم This Time Next Year در دستان نیک مور بوده است، او سابقه ساخت آثاری مانند Pudsey the Dog: The Movie، Horrid Henry: The Movie و Wild Child را در کارنامه خود دارد. از بازیگران این اثر نیز می‌توان به لوسین لاویسکاونت، سوفی کوکسن، جان هانا و مونیکا دولان اشاره کرد.

فیلم This Time Next Year سال گذشته میلادی در بریتانیا اکران شد و حالا در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۲۵ (۲۱ بهمن ۱۴۰۳) به صورت اختصاصی از شبکه The Roku دردسترس مخاطبان ایالات متحده آمریکا قرار می‌گیرد.

منبع: Collider